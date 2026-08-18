Intensificati i servizi straordinari di controllo del territorio nella fascia jonica, disposti dal Questore con l’obiettivo di rafforzare l’attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità e di garantire una presenza sempre più capillare della Polizia di Stato nelle principali aree turistiche e nei luoghi maggiormente frequentati nel periodo estivo. I servizi, svolti con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine “Basilicata”, hanno interessato in particolare la fascia jonica e le principali arterie stradali, con un’attività mirata di controllo di persone e veicoli, prestando particolare attenzione alle situazioni che possono incidere sulla sicurezza dei cittadini. Nel corso dell’attività, sono state identificate complessivamente 82 persone, di cui 2 cittadini stranieri e 12 con precedenti di polizia. Sono state inoltre controllate 40 autovetture, attraverso verifiche finalizzate a prevenire e contrastare eventuali condotte illecite, oltre che a monitorare la regolare circolazione dei veicoli. L’attività di controllo del territorio si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione, volta a mantenere elevato il livello di attenzione soprattutto nelle aree maggiormente interessate dal transito veicolare e di cittadini. La presenza costante degli operatori consente infatti di intervenire tempestivamente in presenza di situazioni di potenziale pericolo e, al contempo, di rafforzare la percezione di sicurezza della popolazione. Parallelamente, la Polizia Stradale di Matera – Distaccamento di Policoro ha intensificato i controlli lungo la SS 106 Jonica, una delle principali arterie viarie della fascia jonica, sottoponendo a verifica diverse autovetture e procedendo agli accertamenti previsti dalla normativa in materia di circolazione stradale. Nel corso dei controlli effettuati a Policoro, gli operatori hanno denunciato un soggetto per possesso di una patente di guida falsa. Sempre a Policoro, nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo, un altro soggetto è stato denunciato per il possesso, all’interno della sua autovettura, di un coltello da cucina senza giustificato motivo.

I servizi straordinari disposti dal Questore proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’impiego coordinato delle diverse articolazioni della Polizia di Stato e con particolare attenzione anche all’area del metapontino e alle principali direttrici viarie. L’attività di prevenzione ha riguardato anche l’impiego di misure previste dalla normativa, attraverso una costante attività di monitoraggio dei soggetti ritenuti potenzialmente pericolosi per la sicurezza pubblica. In tale ambito, nelle ultime settimane il Questore, a seguito di istruttorie condotte dalla locale Divisione Anticrimine, ha adottato due avvisi orali. Tale misura di prevenzione costituisce un provvedimento attraverso cui il destinatario viene richiamato formalmente a mantenere una condotta conforme alla legge. Si tratta di uno degli strumenti attraverso cui l’Autorità di P.S. può intervenire in una fase preventiva, prima che determinate condotte possano tradursi in ulteriori episodi di illegalità.