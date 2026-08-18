Non si ferma, per il terzo giorno consecutivo, l’imponente operazione di ricerca e soccorso nell’entroterra montuoso tra Fuscaldo e Falconara Albanese per localizzare il velivolo ultraleggero disperso. Sotto la direzione e il coordinamento strategico della Prefettura di Cosenza, è attiva sul campo una straordinaria task force che vede impegnato un massiccio dispiegamento di forze umane, professionalità specializzate e tecnologie d’avanguardia. In prima linea opera il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria (SASC), che ha mobilitato un eccezionale dispositivo di terra, garantendo una presenza capillare di operatori attraverso l’integrazione di diversi bacini operativi. Sul posto, con turni continui, stanno lavorando i tecnici e i soccorritori provenienti dalle Stazioni Alpine di Pollino, Sila Camigliatello e Catanzaro. A rafforzare ulteriormente lo schieramento, considerata la particolare complessità e l’ostilità del territorio, sono arrivati anche i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Basilicata (SASB), impegnati nelle battute di ricerca a terra. La presenza dei soccorritori lucani rappresenta un importante contributo al dispositivo interregionale messo in campo per intensificare le operazioni e ampliare la copertura delle aree montuose. Le forti pendenze e la fittissima vegetazione dell’area richiedono parallelamente un supporto tecnologico costante. In questo contesto, i tecnici piloti di drone del SASC, equipaggiati con termocamere a infrarossi, hanno svolto un ruolo di fondamentale rilevanza durante le ore notturne e alle prime ore del mattino, sfruttando le basse temperature dell’alba per individuare eventuali anomalie termiche sul suolo montano. Tutte le attività di perlustrazione si stanno svolgendo in costante raccordo logistico e operativo con il personale dei Vigili del Fuoco e con i mezzi dell’Aeronautica Militare, impegnata nel monitoraggio e nel sorvolo ad alta precisione dei crinali montuosi. Lo sforzo fisico e la determinazione di tutti gli operatori sul campo rimangono massimi. Il contributo congiunto dei soccorritori calabresi e dei tecnici provenienti dalla Basilicata conferma la dimensione interregionale dell’imponente macchina dei soccorsi, mobilitata senza sosta per proseguire le ricerche del velivolo disperso.