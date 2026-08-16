Dopo i fatti accaduti nei giorni scorsi a Metaponto e Policoro, FID Confimprese Italia Basilicata sollecita un confronto immediato con istituzioni e Forze dell’Ordine. I recenti fatti di cronaca che hanno interessato Metaponto e Policoro hanno profondamente colpito la comunità e gli operatori del territorio. A intervenire sul tema della sicurezza è l’Associazione FID Confimprese Italia Basilicata, che esprime la propria vicinanza e solidarietà alle famiglie coinvolte e lancia un appello alle istituzioni per un intervento tempestivo. «Il mare e le nostre spiagge devono tornare ad essere e restare luogo e simbolo di serenità, lavoro ed accoglienza per residenti e turisti», sottolinea il presidente regionale di FID Confimprese Italia Basilicata, Adelmiro Dolce.

Per i balneari la sicurezza rappresenta una priorità assoluta, soprattutto in una stagione estiva caratterizzata dalla presenza di numerosi visitatori. «La sicurezza non è una condizione negoziabile – evidenzia Dolce – ma la prima forma di ospitalità per i tanti turisti che scelgono il nostro territorio per trascorrere in serenità il meritato riposo». Proprio per questo l’associazione ha scritto al Sindaco di Bernalda, a S.E. il Prefetto di Matera, al Questore di Matera e al Comando della locale Stazione dei Carabinieri, chiedendo interventi immediati e un rafforzamento delle misure di prevenzione.

Tre, in particolare, le richieste avanzate dai balneari: potenziamento dei controlli interforze nelle ore serali e notturne, soprattutto nelle zone del lungomare e nei punti considerati più sensibili; un piano di illuminazione e videosorveglianza nelle aree pubbliche maggiormente frequentate dai giovani; l’apertura di un tavolo permanente tra istituzioni, Forze dell’Ordine e associazioni di categoria, con l’obiettivo di definire un vero e proprio protocollo per la sicurezza durante la stagione estiva. L’associazione ribadisce inoltre la propria disponibilità a collaborare attivamente con le autorità. «I balneari ci sono – afferma Dolce.

Mettiamo a disposizione la nostra presenza quotidiana sul territorio, la collaborazione e il senso di responsabilità di chi vive la spiaggia ogni giorno». Da qui la richiesta di un incontro urgente per affrontare il problema in maniera condivisa e coordinata.

«Solo facendo squadra – conclude il presidente regionale FID Confimprese Italia Basilicata – si tutela Metaponto, i nostri ragazzi e il turismo della Basilicata». L’obiettivo, dunque, è riportare sicurezza e serenità sulle spiagge e sul lungomare, tutelando al tempo stesso residenti, operatori economici e turisti e garantendo a Metaponto una stagione all’insegna dell’accoglienza e della vivibilità.