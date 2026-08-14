Nelle giornate simbolo dell’estate, caratterizzate dal grande afflusso di residenti e turisti verso le mete di vacanza e di riposo della Basilicata, l’Arma dei Carabinieri rinforza la propria presenza sul territorio con una capillare ed articolata intensificazione dei servizi di prevenzione e prossimità. L’impegno straordinario predisposto dal Comando Provinciale di Potenza risponde all’esigenza di garantire a ciascun cittadino e ai tanti visitatori che affollano la regione di vivere le festività estive in una cornice di serenità e sicurezza. Un dispositivo dinamico e costante che unisce la vigilanza nei luoghi d’arte e di aggregazione del capoluogo con la presenza vigile in tutti i siti di maggior pregio naturalistico ed attrattiva turistica della provincia.

Nel cuore di Potenza, lungo la monumentale Via Pretoria, in Piazza Mario Pagano e tra i caratteristici vicoli e le storiche gradonate del centro, la presenza dell’Arma si concretizza con l’impiego dei Carabinieri a bordo di e-Bike. I velocipedi a pedalata assistita consentono ai militari di percorrere con agilità le aree pedonali e i passaggi più stretti del nucleo urbano, garantendo un presidio continuo, un contatto diretto e immediato con i cittadini.

Contestualmente, questa azione di prevenzione e controllo si estende e si rafforza su tutto il territorio provinciale, concentrandosi in tutti i punti di maggiore aggregazione, sosta e transito dei flussi turistici. Tra questi, uno scenario di primaria importanza è rappresentato dall’area delle Dolomiti Lucane: nei suggestivi borghi di Pietrapertosa, Castelmezzano e Brindisi di Montagna – mete di grande richiamo per le rinomate attrazioni, tra cui il Volo dell’Angelo, le vie ferrate e il Parco della Grancia – sono operative le pattuglie del Radiomobile e delle Stazioni territoriali, affiancate dalle Unità Cinofile dell’Arma. Dalla vigilanza lungo le arterie stradali per assicurare una circolazione fluida e sicura, fino ai controlli mirati nei punti di massima affluenza, l’Arma assicura una copertura rigorosa e capillare.

In tale ambito, i servizi di controllo straordinario già svolti nelle ultime ore hanno consentito di identificare oltre 500 persone e controllare 375 veicoli. L’intensa attività di prevenzione sulle principali arterie stradali ha portato ad elevare 53 contravvenzioni al Codice della Strada per un importo complessivo di circa 18.000 euro, con il contestuale ritiro di 6 patenti di guida e la sospensione dalla circolazione di altrettanti mezzi sottoposti a fermo o sequestro amministrativo.

Dalla rete viaria principale alle piazze cittadine, fino ai comuni più isolati, la presenza costante dei Carabinieri testimonia la vocazione di un’Istituzione che non si ferma. Un presidio attivo, discreto e rassicurante, pensato per proteggere la tranquillità delle famiglie, scoraggiare l’illegalità predatoria e confermare che, in ogni angolo della provincia, l’Arma è sempre presente e vicina ai cittadini.