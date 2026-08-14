HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Cpr di Palazzo San Gervasio, la Conferenza episcopale: «Verità e umanità per i trattenuti»

14/08/2026



«La dignità della persona prima di tutto: verità e umanità per chi è trattenuto nel Cpr di Palazzo San Gervasio». È l’appello dell’Ufficio Migrantes della Conferenza episcopale di Basilicata dopo la morte, il 10 agosto scorso, di un tunisino di 30 anni. Secondo quanto riferito dalla Procura di Potenza, si è trattato di un suicidio. L’Ufficio Migrantes chiede una verifica «piena e trasparente» sulle condizioni di vita all’interno del Centro, con particolare attenzione all’accesso alle cure sanitarie, ai mezzi di comunicazione con l’esterno e agli spazi di ascolto e sostegno, soprattutto per le persone più vulnerabili.


«Dinanzi al dolore di una giovane vita spezzata, non si può tacere e il primo dovere è quello della verità in tutti i suoi aspetti», sottolinea l’organismo, esprimendo fiducia nelle istituzioni affinché venga fatta piena luce sull’accaduto. La vicenda, aggiunge l’Ufficio Migrantes, impone anche una riflessione più ampia. Nel Cpr di Palazzo San Gervasio, infatti, due anni fa era morto un altro giovane, Oussama. «Un fatto di tale gravità – si legge nel comunicato – impone una riflessione più ampia, che chiama in causa tutti» e richiede percorsi capaci di garantire condizioni di vita più dignitose. Perché l’appello non rimanga solo una dichiarazione di principio, la Conferenza episcopale di Basilicata propone inoltre di consentire, secondo modalità compatibili con le esigenze del Centro, la presenza di associazioni di volontariato, cattoliche e non.


L’obiettivo è offrire assistenza umana e psicologica, legale e spirituale, oltre a momenti di ascolto e all’insegnamento della lingua italiana. «La dignità – conclude l’Ufficio Migrantes – non è un principio astratto, ma una misura concreta con cui giudicare e correggere i luoghi in cui viviamo insieme».




ALTRE NEWS

CRONACA

14/08/2026 - Estate sicura in Basilicata, Carabinieri in campo: oltre 500 persone controllate
14/08/2026 - Tortora, sequestrato complesso industriale: rinvenuti 100 metri cubi di rifiuti speciali
14/08/2026 - Morto Vito Gruosso, addio al sindacalista e senatore lucano: il ricordo di Pittella e Molinari
14/08/2026 - Policoro, fermato 18enne dopo due presunte violenze sessuali e un tentato furto

SPORT

14/08/2026 - Picerno, si comincia: al Curcio arriva il Barletta per la Coppa Italia
14/08/2026 - CMB premiato con la Torre dArgento
12/08/2026 - Atletico Montalbano, quattro nuovi innesti per la stagione 2026/27
11/08/2026 - Futsal Senise, dopo cinque stagioni si chiude il percorso di Cosmiano Cataldo

Sommario Cronaca                                  Sommario Sport
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo