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Accreditamento ministeriale per il CUAV del Comune di Potenza

4/08/2026



Il Centro per Uomini Autori o Potenziali Autori di Violenza di Genere (CUAV) del Comune di Potenza ha ottenuto l’accreditamento ministeriale, diventando l’unico centro della Basilicata riconosciuto secondo gli standard nazionali previsti per i percorsi di recupero e prevenzione rivolti agli autori di violenza. L’accreditamento rappresenta un importante risultato nel percorso avviato attraverso il Protocollo Zeus, nato dalla collaborazione tra Questura, Regione Basilicata, Comune e Azienda sanitaria con l’obiettivo di intercettare situazioni di rischio e promuovere percorsi di responsabilizzazione e cambiamento per uomini autori o potenziali autori di comportamenti violenti. Il CUAV del Comune di Potenza, gestito dalla cooperativa Adan in partenariato con Società Cooperativa Filef e associazione CPM Basilicata, opera sull’intero territorio della provincia di Potenza e si inserisce nella rete di interventi coordinata dall’Unità di Direzione Servizi alla Persona, diretta da Giuseppe Romaniello, e dall’Ufficio di Piano dell’ambito Socio Territoriale del Comune di Potenza, rete composta da istituzioni, servizi sociali, sanitari e forze dell’ordine. Dall’avvio delle attività sono stati complessivamente 45 gli accessi registrati al Centro dall'intero territorio provinciale, a testimonianza dell’importanza di uno strumento finalizzato alla prevenzione della recidiva e alla promozione di relazioni basate sul rispetto e sulla non violenza. Il riconoscimento ministeriale certifica il possesso di requisiti e standard qualitativi definiti a livello nazionale per i CUAV, che riguardano, tra gli altri aspetti, la presenza di personale adeguatamente formato, l’adozione di metodologie specifiche per il trattamento degli autori di violenza, la capacità di lavorare in rete con i servizi territoriali e con gli altri soggetti coinvolti nella prevenzione della violenza di genere, oltre al monitoraggio e alla valutazione dei percorsi attivati.


“L’accreditamento rafforza il ruolo del Centro come punto di riferimento regionale per le attività di prevenzione e intervento sugli autori di violenza, confermando l’importanza di un modello fondato sulla collaborazione tra enti pubblici, soggetti del terzo settore e rete territoriale. Un lavoro che punta ad affrontare il fenomeno della violenza di genere non soltanto nella fase emergenziale, ma anche attraverso percorsi strutturati di consapevolezza e cambiamento” sottolinea il Sindaco di Potenza Vincenzo Telesca. “L'accreditamento ministeriale del CUAV del Comune di Potenza, unico centro accreditato della Basilicata, è motivo di grande soddisfazione.


È il riconoscimento di un lavoro corale che ha visto impegnati la cooperativa Adan, il Comune di Potenza e di tutta la rete istituzionale e territoriale che ogni giorno collabora per prevenire e contrastare la violenza di genere”, dichiara l’assessore alle Pari Opportunità Angela Lavalle. Per accedere al servizio Cuav e per informazioni è sufficiente contattare il Segretariato sociale del Comune di Potenza - segretariatosociale@comune.potenza.it




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