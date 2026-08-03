Sconcerto e cordoglio anche in Basilicata per la morte di Gianluigi Maltese, il motociclista di 37 anni deceduto in un incidente stradale lungo la strada statale Cilentana, tra gli svincoli di Centola e Poderia. Maltese, originario del territorio campano, aveva un forte legame con la Basilicata viste le origini di Chiaromonte del padre, circostanza che ha suscitato profonda commozione nella comunità lucana con numerosi messaggi affidati ai social. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, la moto condotta dal 37enne si è scontrata con un’automobile per cause in corso di accertamento. L’impatto è stato fatale per il motociclista, nonostante i tentativi di soccorso dei sanitari del 118.

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