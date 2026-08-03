|
|
|Incidente sulla Cilentana, Chiaromonte piange il 37enne Gianluigi Maltese
3/08/2026
Sconcerto e cordoglio anche in Basilicata per la morte di Gianluigi Maltese, il motociclista di 37 anni deceduto in un incidente stradale lungo la strada statale Cilentana, tra gli svincoli di Centola e Poderia. Maltese, originario del territorio campano, aveva un forte legame con la Basilicata viste le origini di Chiaromonte del padre, circostanza che ha suscitato profonda commozione nella comunità lucana con numerosi messaggi affidati ai social. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, la moto condotta dal 37enne si è scontrata con un’automobile per cause in corso di accertamento. L’impatto è stato fatale per il motociclista, nonostante i tentativi di soccorso dei sanitari del 118.
lasiritide.it
CRONACA
SPORT
|
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua