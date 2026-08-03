POTENZA – «La Basilicata continua a scontare un ritmo di attuazione del Pnrr troppo lento rispetto al resto del Paese. È necessario aprire immediatamente un confronto con le parti sociali per accelerare la spesa e garantire che gli investimenti producano occupazione stabile e sviluppo duraturo». È quanto sostiene il segretario generale della Uil Basilicata, Vincenzo Tortorelli, commentando i dati sull'avanzamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Secondo Tortorelli, i numeri della relazione sullo stato di attuazione confermano le difficoltà della regione. «In Basilicata – afferma – risulta concluso soltanto il 21% dei progetti, contro una media nazionale delle Regioni del 26%, mentre il 79% degli interventi è ancora in corso. Un dato che evidenzia un passo ancora troppo lento e che impone una riflessione seria sull'effettiva capacità di spesa e di realizzazione degli investimenti». Il leader della Uil lucana evidenzia anche le differenze territoriali. «Nel Materano, su 3.103 progetti finanziati per complessivi 619 milioni di euro, ne risulta concluso il 27%. In provincia di Potenza, invece, dei 6.510 progetti finanziati con 996 milioni di euro è stato completato il 32%, mentre il restante 68% è ancora in fase di attuazione. Si tratta di una differenziazione che non favorisce l'obiettivo di uno sviluppo omogeneo e della coesione sociale». Per la Uil è ormai indispensabile un cambio di passo. «La Giunta regionale deve convocare quanto prima la Cabina di regia permanente sul Pnrr e riaprire un confronto strutturato con le organizzazioni sindacali e le altre parti sociali. Non basta monitorare genericamente l'avanzamento dei progetti: occorre entrare nel merito di ciascuna Missione, a partire dagli interventi sulla sanità territoriale, con Case e Ospedali di Comunità non completate e quelle finite non tutte funzionanti, e dalle opere infrastrutturali più complesse». Tortorelli ribadisce che il giudizio della Uil non sarà legato soltanto alla capacità di spendere le risorse europee. «Valuteremo il Pnrr soprattutto per la quantità e la qualità dell'occupazione aggiuntiva che sarà in grado di creare, con particolare attenzione ai giovani, alle donne e al Mezzogiorno. È questo il vero banco di prova del Piano».

Secondo il segretario della Uil Basilicata, la fase che si apre richiede anche una visione di lungo periodo. «Dobbiamo chiederci se abbiamo realmente colto l'essenza del Pnrr, nato per rendere il Paese più resiliente e preparato ad affrontare le grandi transizioni economiche, ambientali e digitali. Per questo riteniamo che l'Unione europea debba rendere strutturali strumenti come il Pnrr, così da sostenere nuove politiche industriali e accompagnare le sfide dell'intelligenza artificiale, della transizione ecologica e dei cambiamenti climatici». Tra le principali criticità individuate dalla Uil figurano i ritardi nell'attuazione dei progetti, soprattutto quelli a regia locale, la scarsa trasparenza del monitoraggio, il limitato coinvolgimento delle parti sociali, la sostanziale inattività della Cabina di regia regionale, le difficoltà operative dei piccoli Comuni nella gestione dei bandi e il rischio che eventuali revisioni del Piano possano tradursi in una riduzione degli investimenti destinati al Mezzogiorno. Preoccupano inoltre le lentezze che continuano a registrarsi in settori strategici come la scuola, la sanità territoriale e le infrastrutture.

Accanto alle criticità, la Uil individua anche le opportunità che il Pnrr può ancora offrire alla Basilicata: il rafforzamento delle scuole e degli ITS Academy, il completamento della rete della sanità di prossimità, la digitalizzazione della pubblica amministrazione, la rigenerazione urbana e l'housing sociale, il sostegno alle filiere agricole, artigianali e al turismo sostenibile, il potenziamento delle infrastrutture per la mobilità regionale e interregionale e, soprattutto, investimenti capaci di contrastare lo spopolamento creando nuove occasioni di lavoro qualificato. Per questo la Uil Basilicata rinnova la richiesta di una convocazione urgente della Cabina di regia regionale sul Pnrr, chiedendo un confronto permanente con le parti sociali, maggiore trasparenza nell'attuazione dei progetti, un supporto tecnico ai Comuni in maggiore difficoltà e l'impegno a scongiurare ulteriori tagli o revisioni delle risorse destinate al Sud. «Il Pnrr – conclude Tortorelli – deve diventare il motore di uno sviluppo sostenibile fondato sul lavoro di qualità, sulla coesione sociale e sulla riduzione dei divari territoriali, non un'occasione mancata».