La tragedia dell’aereo turistico precipitato sulle Linee di Nazca, in Perù, risuona oggi in Basilicata con un dolore profondo. Tra le vittime c’era infatti l’intera famiglia Gianturco - originaria di Avigliano e trasferitasi a Monza per lavoro - spazzata via insieme agli altri passeggeri e all’equipaggio in un drammatico volo che doveva essere solo un momento di scoperta e serenità.

A esprimere il cordoglio della comunità lucana è il presidente della Regione, Vito Bardi:

“In momenti come questo le parole sembrano non bastare mai per spiegare lo sgomento e il vuoto che si provano. La notizia della scomparsa di Paolo, della moglie Cristina e dei giovani figli Matteo e Pietro ci spezza il cuore. Sapere che questa terribile fatalità ha colpito così da vicino una famiglia legata alla nostra terra, ad Avigliano, rende la nostra partecipazione al lutto ancora più intensa e sentita. Il nostro pensiero e la nostra preghiera vanno a tutte le vittime di questo tragico incidente: all’altra famiglia lombarda rimasta coinvolta, ai turisti tedeschi e spagnoli e ai due piloti peruviani caduti mentre svolgevano il proprio lavoro. È una sofferenza che non conosce confini e che unisce nel dolore comunità diverse, in Italia e nel mondo.

A nome di tutti i lucani, desidero stringere in un abbraccio di autentica vicinanza i familiari e le comunità colpite. La Basilicata - conclude Bardi - si unisce al silenzio e al cordoglio di chi oggi piange una perdita così grande”.

Ad unirsi al cordoglio anche Marcello Pittella, presidente del Consiglio regionale e della Commissione regionale dei Lucani nel Mondo.

“Esprimo il più profondo cordoglio per la tragedia avvenuta in Perù, che è costata la vita a sette cittadini italiani, tra i quali persone di origine lucana. Alla sofferenza delle loro famiglie si uniscono, oltre alla mia personale vicinanza, anche quella dell’intero Consiglio regionale della Basilicata e della Commissione regionale dei Lucani nel Mondo”, di chiara Pittella

“Il legame che unisce alcune delle vittime alla Basilicata - sottolinea Pittella - rende questa tragedia particolarmente dolorosa per la nostra comunità. La nostra è una terra che continua a riconoscersi nei suoi corregionali ovunque essi vivano e che considera le comunità lucane all'estero parte integrante della propria storia e della propria identità. Per questo, il ricordo delle vittime appartiene oggi all'intera Basilicata”.