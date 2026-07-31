Don Antonio Mazzi ci ha lasciati all'età di 97 anni, circondato fino all'ultimo dall'affetto dei suoi ragazzi e degli educatori di Exodus, la comunità che ha fondato e guidato per oltre quarant'anni. Con la sua instancabile dedizione ha restituito speranza, dignità e futuro a migliaia di giovani segnati dalle dipendenze e dall'emarginazione, diventando una delle figure più amate e rappresentative del sociale italiano. L'ultimo saluto sarà celebrato il 3 agosto alle ore 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La camera ardente sarà allestita nella storica sede di Exodus, al Parco Lambro, il luogo da cui tutto ebbe inizio e che Don Mazzi ha sempre considerato casa. Sarà aperta al pubblico il 1° agosto dalle 17 alle 20 e il 2 agosto dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 20, con una cerimonia semplice, fatta di musica, canti e delle voci dei ragazzi che hanno condiviso con lui un percorso di rinascita. La tumulazione si svolgerà in forma privata all'Abbazia di Maguzzano, nel Bresciano. Nel suo ricordo, la Fondazione Exodus invita chi lo desidera a trasformare il cordoglio in un gesto concreto, sostenendo i progetti e le comunità che Don Antonio ha voluto e costruito con amore. La sua figura e la sua opera è strettamente legata alla Basilicata perchè a Tursi è presente una comunità Exodus che accoglie tanti ragazzi.