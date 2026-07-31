Terminato l'effetto dello sconto sulle accise, tornano a salire i prezzi del gasolio. Secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oggi il diesel in modalità self service costa in media 2,080 euro al litro sulla rete ordinaria e 2,175 euro in autostrada; la benzina si attesta rispettivamente a 1,995 e 2,081 euro. Il Codacons evidenzia che il diesel è aumentato di 1,4 centesimi in un giorno e denuncia che il taglio delle accise si è ridotto a 10,5 centesimi, con rincari più marcati in Molise, Puglia, Campania e Calabria. Infatti a livello territoriale la regione che registra l'andamento peggiore è il Molise, dove la riduzione dei prezzi alla pompa rispetto ai prezzi medi del 27 luglio è oggi di soli 8,8 centesimi di euro, seguito da Puglia (-9,2 cent), Campania e Calabria (-9,3 cent). Le regioni più virtuose sono il Friuli Venezia Giulia (-11,6 cent), Veneto (-11,3 cent), Sardegna e Lombardia (-11,1 cent) - conclude il Codacons.