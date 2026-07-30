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Incendio sulla Murgia Materana, fiamme domate in poche ore

30/07/2026



Un incendio ha interessato nella serata di ieri un'area del Parco della Murgia Materana, ma è stato rapidamente domato grazie al tempestivo intervento delle squadre impegnate sul posto. A renderlo noto è stato l'Ente Parco. Alle operazioni hanno preso parte il presidente Giovanni Mianulli, il tecnico dell'Ente Giuseppe Didio, i Vigili del Fuoco, il Consorzio di Bonifica e i volontari di Anpana. L'episodio conferma l'importanza delle attività di prevenzione, dalla manutenzione delle piste tagliafuoco alla sorveglianza del territorio, fondamentali per tutelare il patrimonio ambientale della Murgia Materana. Determinante anche il contributo delle associazioni di volontariato impegnate nella campagna antincendio boschivo, in attuazione dell'ordinanza della Regione Basilicata. L'Ente Parco ha infine ringraziato tutti gli operatori intervenuti, sottolineando che la salvaguardia della Murgia rappresenta un impegno condiviso per la difesa di un patrimonio naturale, paesaggistico e culturale di inestimabile valore.




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