L’assessore regionale alla Salute della Basilicata, Cosimo Latronico, ha espresso il proprio ringraziamento agli operatori del 118 della postazione Mike 4 di Venosa, Riccardo Petruzzi ed Enrica Tita, protagonisti di un intervento di soccorso nella notte tra il 23 e il 24 luglio a Rionero in Vulture. Mentre erano già impegnati in un’altra emergenza, i due sanitari hanno notato fumo e fiamme provenire da una palazzina e sono intervenuti immediatamente, allertando gli abitanti e prestando assistenza alle persone coinvolte.

"Esprimo il mio più profondo ringraziamento agli operatori sanitari dell’equipaggio 118 della postazione Mike 4 di Venosa, Riccardo Petruzzi ed Enrica Tita, protagonisti di un determinante intervento di soccorso", ha dichiarato Latronico. L’assessore ha sottolineato che "oltre ad adempiere con rigore ai propri doveri, hanno dato prova di un eccezionale senso civico e di un coraggio non comune". Infine ha ricordato l’impegno della Regione nel rafforzare il sistema dell’emergenza-urgenza con il bando per 69 incarichi a tempo indeterminato destinati ai medici dell’emergenza sanitaria territoriale.