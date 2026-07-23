È stata sottoscritta, presso la Sala Consiliare del Comune di Chiaromonte, ente capofila, la convenzione tra la Regione Basilicata e i Comuni di Chiaromonte, Calvera, Carbone, Castronuovo Sant’Andrea, Fardella, Senise e Teana per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento del tratto esistente della Strada Serrapotina. Alla firma della convenzione hanno preso parte i Sindaci dei Comuni interessati e gli Assessori regionali alle Infrastrutture, Pasquale Pepe, e allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo.

''L’intervento- si legge in una nota- potrà contare su un finanziamento di 14,4 milioni di euro, assegnato nel gennaio scorso nell’ambito delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), previste dall’Accordo Governo–Regione Basilicata. Il progetto nasce dalla partecipazione congiunta dei Comuni all’avviso pubblico promosso dalla Regione Basilicata per il miglioramento delle infrastrutture viarie strategiche, finalizzato al potenziamento dei collegamenti tra i centri urbani, della connessione con la rete viaria principale e dell’accessibilità ai servizi essenziali. Un percorso condiviso che ha visto le amministrazioni coinvolte operare con spirito di collaborazione istituzionale e visione unitaria, superando ogni logica campanilistica nell’interesse dell’intero comprensorio. L’Amministrazione comunale esprime il proprio ringraziamento alla Regione Basilicata e all’Assessore alle Infrastrutture Pasquale Pepe per aver promosso questa importante misura di finanziamento, nonché all’Assessore Francesco Cupparo per il costante sostegno assicurato durante tutte le fasi del percorso amministrativo. Un sentito ringraziamento è rivolto inoltre ai Sindaci dei Comuni partner e agli uffici comunali che, con competenza e impegno, hanno contribuito alla predisposizione della candidatura.

L’intervento rappresenta un passo decisivo per la sicurezza e la valorizzazione di un’arteria viaria strategica per l’intero territorio. Le risorse stanziate, unite a quelle già ottenute nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne, consentiranno di intervenire su una strada che per molti anni ha evidenziato significative criticità sotto il profilo della percorribilità e della sicurezza. «Con la sottoscrizione della convenzione - riferisce il Sindaco Viola-entriamo nella fase operativa di un progetto atteso da tempo e di fondamentale importanza per il nostro territorio. Adesso inizia il lavoro più impegnativo: portare a compimento l’opera con serietà, responsabilità e nel rispetto dei tempi previsti.

Continueremo a lavorare con determinazione e in piena sinergia con tutte le istituzioni coinvolte affinché questo investimento possa tradursi in un’infrastruttura moderna, sicura ed efficiente, capace di offrire nuove opportunità di sviluppo e migliori condizioni di mobilità ai cittadini''.

La firma della convenzione costituisce un risultato significativo della collaborazione istituzionale tra Regione e amministrazioni locali e conferma come la programmazione condivisa rappresenti lo strumento più efficace per realizzare opere strategiche a beneficio delle comunità.