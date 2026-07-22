Prosegue l'intervento per fronteggiare il vasto incendio boschivo sviluppatosi dalla tarda serata di ieri in località Massa, nel territorio comunale di Maratea. Nel corso della notte il fronte di fuoco, favorito dalle elevate temperature, dal vento e dalla vegetazione particolarmente secca, ha continuato ad avanzare fino a raggiungere, nella mattinata odierna, l'area di Marina di Maratea, interessando una zona a ridosso di alcune abitazioni e rendendo necessario un imponente dispositivo di soccorso per la salvaguardia delle persone e dei beni.

Sin dalle prime fasi dell'emergenza, sviluppatasi nella tarda serata di ieri, sul posto sono intervenute le diverse componenti del sistema di soccorso, tra cui il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Polizia Locale di Maratea, gli operatori del Consorzio di Bonifica della Basilicata e le altre strutture operative competenti, impegnate nelle attività di spegnimento, monitoraggio del territorio, regolazione della viabilità e messa in sicurezza dell'area interessata dall'incendio. Dalle prime ore di questa mattina, su attivazione della Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) della Regione Basilicata, si sono aggiunti alle operazioni anche i volontari della Protezione Civile Gruppo Lucano – Federata di Maratea, che stanno operando in stretto coordinamento con tutte le componenti del sistema regionale di Protezione Civile. Molti dei volontari impegnati nell'intervento hanno lasciato temporaneamente il proprio posto di lavoro, interrompendo le rispettive attività professionali per rispondere alla chiamata della SOUP e mettersi immediatamente al servizio della comunità. È il volto autentico del volontariato di protezione civile: donne e uomini che, con grande senso di responsabilità e spirito di servizio, scelgono di dedicare il proprio tempo alla tutela del territorio e alla sicurezza dei cittadini, ogni volta che il territorio lo richiede.

Nel corso della mattinata hanno inoltre raggiunto l'area delle operazioni anche i funzionari dell'Ufficio Regionale della Protezione Civile della Basilicata, che stanno seguendo da vicino l'evoluzione dell'emergenza, assicurando il necessario raccordo operativo con la SOUP e con tutte le strutture impegnate sul campo. Determinante si sta rivelando il supporto dei Canadair della flotta aerea antincendio dello Stato, che stanno effettuando continui lanci d'acqua sulle aree maggiormente interessate dal rogo, contribuendo a rallentare la propagazione delle fiamme e a difendere le abitazioni minacciate dall'incendio. Parallelamente alle operazioni di spegnimento, la Sala Operativa del Gruppo Lucano, in costante raccordo con la SOUP della Regione Basilicata, ha predisposto tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza della popolazione. In via esclusivamente precauzionale sono stati messi a disposizione alcuni pulmini del Gruppo Lucano, pronti a essere impiegati qualora si fosse resa necessaria l'evacuazione delle abitazioni maggiormente esposte al rischio. Grazie all'intenso lavoro delle squadre operative a terra e al decisivo intervento dei Canadair della flotta aerea antincendio dello Stato, tale misura, allo stato attuale, non si è resa necessaria. Contestualmente, già dalle prime ore della mattinata, la Sala Operativa del Gruppo Lucano ha disposto lo stato di preallerta delle Federate limitrofe alla sede di Maratea, predisponendo ulteriori squadre di volontari pronte a intervenire in caso di necessità. Si tratta di una pianificazione che consente di incrementare rapidamente le risorse disponibili sul territorio di Maratea senza compromettere la capacità operativa delle altre sedi, che continuano a garantire il presidio e la copertura dei rispettivi territori. Un'organizzazione che permette di rafforzare il dispositivo di soccorso mantenendo, allo stesso tempo, pienamente efficiente l'intera rete del Gruppo Lucano. Grazie al lavoro incessante delle squadre operative a terra e al supporto dei mezzi aerei, la situazione è progressivamente migliorata e il dispositivo di soccorso continua a monitorare costantemente l'evoluzione dell'incendio, pronto ad adottare ogni ulteriore misura necessaria per la tutela della popolazione. La Protezione Civile Gruppo Lucano – Federata di Maratea rinnova l'invito ai cittadini a non avvicinarsi alle aree interessate dalle operazioni di soccorso, a lasciare libere le vie di accesso ai mezzi di emergenza e a seguire esclusivamente le indicazioni delle autorità competenti. In presenza di fumo o di qualsiasi principio d'incendio è fondamentale contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112, attivo anche in Basilicata, fornendo indicazioni precise sul luogo dell'evento. La Protezione Civile Gruppo Lucano – Federata di Maratea continuerà a fornire tempestivi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione attraverso i propri canali ufficiali.