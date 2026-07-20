LAGONEGRO (PZ) – Con una lettera aperta indirizzata al Presidente della Regione Basilicata, Gen. Vito Bardi, e all'intera Giunta regionale, il Sindaco di Lagonegro, Salvatore Falabella, e l’Assessore al Turismo, Giuseppina Manzolillo, hanno lanciato un appello per il rilancio strutturale e programmatico del comprensorio del Monte Sirino. Il documento delinea una visione strategica che trasforma la questione del Sirino da "problema locale" a "opportunità regionale", puntando sulla specificità di un territorio che vanta il valore aggiunto della vicinanza alla costa tirrenica.

Un asset strategico per il Mezzogiorno

Il Comune di Lagonegro sottolinea come il Sirino rappresenti un asset fondamentale non solo per il Lagonegrese, ma per l’intero Sud Italia. In virtù della sua accessibilità, il comprensorio attrae naturalmente un bacino d’utenza vastissimo proveniente da Campania, Calabria e Puglia, configurandosi come il punto di riferimento privilegiato per il turismo montano meridionale.

Uno dei punti cardine del comunicato è l'unicità della collocazione geografica. "In meno di un’ora è possibile passare dalle vette innevate alle acque di Maratea", scrivono il Sindaco e l'Assessore. Questa contiguità permette di immaginare un’offerta turistica integrata "mare-montagna" capace di destagionalizzare i flussi e competere sui mercati internazionali, agganciando il brand Sirino alla prestigiosa meta turistica della perla del Tirreno.

Ambiente e Scienza: il primato del Lago Laudemio

L'appello pone l'accento, altresì, sulla straordinaria valenza ambientale dell'area, che ricade nel Parco Nazionale dell’Appennino Lucano ed è protetta come Riserva Naturale Regionale. Il cuore pulsante del sito è il Lago Laudemio, riconosciuto dalle ricerche scientifiche come il bacino glaciale più meridionale d'Europa. Un gioiello di biodiversità che deve diventare il punto di forza di un’offerta turistica moderna e sostenibile, attiva 365 giorni l'anno.

La richiesta: un Tavolo Interistituzionale permanente

L’Amministrazione Comunale di Lagonegro chiede formalmente alla Regione la convocazione urgente di un Tavolo Interistituzionale che metta a sistema le competenze gestionali e amministrative. Al tavolo sono chiamati a partecipare:

La Giunta Regionale della Basilicata;

Il Comune di Lagonegro;

Il Comune di Lauria;

L’Unione dei Comuni del Lagonegrese;

L’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano;

L’APT Basilicata.



"Il rilancio del Sirino è l'investimento più efficace che la Regione possa mettere in campo per dare pari dignità al territorio del Lagonegrese", concludono Falabella e Manzolillo, auspicando un confronto operativo immediato per definire un piano straordinario di investimenti e una strategia di marketing territoriale all'altezza delle sfide attuali.