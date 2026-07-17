Ci sono esempi di coraggio che il tempo ha il dovere di custodire e tramandare. Con questa convinzione l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, ha preso parte oggi alla cerimonia commemorativa in ricordo di Nicola Lasalata e Giuseppe Martino, i due Vigili del Fuoco che hanno perso la vita a Nova Siri nell’adempimento del proprio dovere. Latronico ha portato il saluto ufficiale della Regione Basilicata, stringendosi attorno alle famiglie e alla comunità locale in un momento di intensa partecipazione emotiva. “Abbiamo reso omaggio a due uomini che hanno testimoniato, fino all’estremo sacrificio, il valore del servizio, del coraggio e della dedizione verso gli altri”, ha detto l’assessore. “Il loro esempio continua a vivere nella memoria della nostra comunità e ci ricorda il significato più autentico del servire lo Stato: mettere la propria professionalità e la propria vita al servizio della sicurezza dei cittadini”. Latronico ha voluto esprimere la propria gratitudine a chi, ogni giorno, vigila sulla sicurezza del territorio: un ringraziamento è stato rivolto al Comandante Provinciale di Matera dei Vigili del Fuoco, Amalia Tedeschi, e a tutto il personale in servizio per la competenza, la professionalità e lo straordinario senso del dovere con cui operano quotidianamente per proteggere le comunità lucane. Latronico ha ringraziato anche il sindaco Antonello Mele e l’Amministrazione comunale di Nova Siri per aver promosso questa significativa giornata della memoria, definendo il ricordo dei due vigili come “un patrimonio morale che appartiene all’intera Basilicata”. L’assessore ha rinnovato il profondo cordoglio delle istituzioni regionali ai familiari dei due giovani scomparsi: “Alle famiglie di Nicola Lasalata e Giuseppe Martino ribadisco la mia più sincera vicinanza. La loro è una perdita incolmabile. A loro va, oggi e per sempre, la solidarietà, l’affetto e l’abbraccio della Regione Basilicata, nella certezza che il ricordo dei loro cari continuerà a vivere nella memoria di tutti noi”.