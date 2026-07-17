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Pepe a Maratea per verifiche tecniche dopo l'incendio

17/07/2026



Lunedì mattina l'assessore regionale alle Infrastrutture, con delega Protezione Civile, Pasquale Pepe, sarà a Maratea per una serie di verifiche tecniche nell'area interessata dal vasto incendio che nei giorni scorsi ha colpito il Monte San Biagio.


All'attività parteciperanno i tecnici dell'Ufficio Protezione Civile e dell'Ufficio Difesa del Suolo della Regione Basilicata, il sindaco di Maratea, Cesare Albanese, e il Soggetto attuatore delegato (Sad) per il dissesto idrogeologico della Regione Basilicata, Gianmarco Blasi. L'incontro consentirà di fare il punto sulle condizioni dell'area interessata dal rogo, verificare gli esiti delle operazioni svolte nei giorni scorsi e acquisire gli elementi tecnici necessari per valutare le attività da programmare nelle prossime settimane. "Dopo la gestione dell'emergenza - dice Pepe - è importante continuare a essere presenti sul territorio. Saremo a Maratea insieme ai nostri uffici e all'amministrazione comunale per condividere il quadro tecnico emerso e definire le priorità operative, sia nella fase immediatamente successiva all'emergenza sia nella programmazione degli interventi di medio periodo.


La Regione continuerà a garantire la massima attenzione e il proprio supporto per quello che rappresenta uno dei territori di maggior pregio ambientale, paesaggistico e turistico della Basilicata" L'incendio, sviluppatosi nella notte tra il 14 e il 15 luglio nell'area del Santuario di San Biagio e del Cristo Redentore, ha richiesto un intenso intervento del sistema regionale antincendio boschivo.


Le operazioni si sono protratte per circa dieci ore, con l'impiego del Canadair Can 25, dell'elicottero regionale Bas Pz Lauria e delle altre componenti del dispositivo antincendio. Alle attività hanno preso parte anche la Polizia locale di Maratea, i Carabinieri Forestali e la squadra del Consorzio di Bonifica di Maratea. "La tutela del territorio - spiega Pepe - non si conclude con lo spegnimento delle fiamme. È necessario proseguire con un'attenta attività di verifica e con la piena collaborazione tra istituzioni, affinché ogni valutazione tecnica possa tradursi in un programma di interventi per accompagnare il territorio dal superamento dell'emergenza al pieno recupero delle aree interessate".




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