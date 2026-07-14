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Monte Cotugno: il 18 luglio arriva il ministro Lollobrigida

14/07/2026



Per la prima volta un ministro in carica, Francesco Lollobrigida, effettuerà un sopralluogo, il prossimo 18 luglio, alla Diga di Montecotugno a Senise (Potenza). Ne ha dato notizia il presidente di Acque del Sud, Luigi Decollanz che accompagnerà il titolare del dicastero alle politiche agricole. “La sicurezza idrica del Mezzogiorno è una priorità strategica per l’intero Paese – ha commentato Decollanz – e la visita del Ministro Lollobrigida rappresenta un riconoscimento del ruolo centrale che Montecotugno svolge da mezzo secolo per l’agricoltura e per il progresso e lo sviluppo delle comunità del Sud. È il segnale che le nostre infrastrutture tornano finalmente al centro dell’agenda nazionale”. L’infrastruttura, la diga in terra più grande d’Europa, è strategica garantendo da oltre cinquant’anni approvvigionamento idrico e irriguo alla Basilicata, alla Puglia e a un vasto bacino del Mezzogiorno. “La visita – è scritto in una nota stampa – si inserisce in un momento di rinnovata attenzione istituzionale verso il settore idrico. Nel corso della recente Cabina di regia sulla crisi idrica è stato illustrato lo stato di attuazione del programma nazionale di investimenti nel settore idrico, ed alla Basilicata sono destinati 31 interventi per 147 milioni di euro”.




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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



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