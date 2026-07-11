Si è svolto ieri il tavolo tecnico istituzionale convocato dal Vicepresidente della Giunta Regionale e Assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Basilicata, Pasquale Pepe, a seguito della richiesta avanzata dal Comune di Roccanova per affrontare la situazione della Strada Provinciale n. 89, interessata dalla frana dello scorso 1° aprile. All’incontro hanno partecipato il sindaco di Roccanova Rocco Greco insieme a Vincenzo Scarano, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, il Direttore Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata, Antonio Altomonte, il Consigliere Provinciale Salvatore Falabella, Sindaco di Lagonegro, in rappresentanza del Presidente della Provincia di Potenza Christian Giordano, e il Direttore Generale della Provincia di Potenza, Enrico Spera. La riunione, come spiega il sindaco in una nota, si è svolta in un clima collaborativo, ma anche caratterizzato da un confronto diretto sulle criticità che hanno accompagnato la gestione dell’emergenza. Durante il tavolo sono state ripercorse le varie fasi successive all’evento franoso e sono state individuate le azioni necessarie per accelerare l’intervento finalizzato al ripristino della viabilità e del servizio di Trasporto Pubblico Locale sulla SP 89. Nel corso dell’incontro è stato evidenziato il forte disagio vissuto dalla comunità di Roccanova e dai territori vicini, costretti ormai da oltre tre mesi a fare i conti con una situazione di isolamento e con pesanti ripercussioni sulla quotidianità di cittadini, studenti e lavoratori. È stato sottolineato come, nonostante la dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Governo e l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1189/2026, che prevedono procedure di somma urgenza per fronteggiare eventi calamitosi e ripristinare rapidamente i servizi essenziali, si sia accumulato un ritardo che richiede ora una forte accelerazione delle procedure.

«È necessario – è stato ribadito nel corso del confronto – che tutte le istituzioni coinvolte operino in piena collaborazione e con la massima tempestività, affinché i cittadini possano tornare al più presto a condizioni di normalità». La Regione Basilicata, attraverso l’Assessore Pasquale Pepe e il Direttore Generale Antonio Altomonte, ha confermato di aver completato gli atti e le autorizzazioni di propria competenza, sollecitando formalmente la Provincia di Potenza a procedere con rapidità all’attuazione dell’intervento sulla SP 89 e garantendo il necessario supporto istituzionale e finanziario. Nel corso del tavolo sono state inoltre illustrate dalla Provincia di Potenza le difficoltà amministrative che hanno rallentato la nomina del soggetto attuatore.

Il Direttore Generale Ing. Enrico Spera ha tuttavia assicurato che si procederà immediatamente alla predisposizione del progetto esecutivo e al successivo affidamento dei lavori, con l’obiettivo di ripristinare nel più breve tempo possibile la circolazione stradale e il servizio di trasporto pubblico. Al termine dell’incontro, tutti i soggetti istituzionali presenti hanno assunto l’impegno comune di accelerare ogni fase tecnica e amministrativa, ricorrendo alle procedure d’urgenza previste dalla normativa vigente per dare una risposta concreta alle comunità coinvolte.

L’Amministrazione comunale di Roccanova ha ribadito che continuerà a seguire quotidianamente l’evoluzione della vicenda, mantenendo alta l’attenzione e garantendo alla cittadinanza un’informazione costante e trasparente fino all’avvio dei lavori e alla definitiva riapertura della Strada Provinciale n. 89. La priorità resta una sola: restituire ai cittadini un collegamento fondamentale e garantire nuovamente quei servizi essenziali che rappresentano un diritto per l’intera comunità.