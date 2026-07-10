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Operazione Whisper, colpiti due gruppi criminali: 23 arresti tra cui anche a Matera

10/07/2026



La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito 23 misure cautelari nei confronti di presunti appartenenti a due associazioni criminali dedite al traffico internazionale di stupefacenti. Ventuno persone sono state condotte in carcere e due agli arresti domiciliari. L’operazione, denominata “Whisper”, ha interessato le province di Lecce, Brindisi, Bari, Roma, Vibo Valentia e Matera. Secondo le indagini, i due gruppi, con base a Oria e Lecce, avrebbero gestito canali di approvvigionamento dall’Albania per cocaina, eroina e marijuana e dalla Calabria per la cocaina.
I fatti contestati riguardano il periodo 2022-2025. Nel corso delle attività investigative sono stati sequestrati circa 58 chilogrammi di droga, individuati due laboratori per il confezionamento e sequestrate due pistole con munizioni. Gli investigatori hanno inoltre arrestato 15 persone in flagranza di reato.




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di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
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