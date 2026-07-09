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|Scanzano Jonico, incidente nella galleria della Statale 106: traffico bloccato verso Taranto
9/07/2026
Incidente stradale nel primo pomeriggio nella galleria della Statale 106 Jonica, nel territorio di Scanzano Jonico, in direzione Taranto. Intorno alle 13.40 si sono scontrati un autocarro e un’autovettura. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Policoro, il personale del 118 Basilicata e i tecnici dell’Anas per la gestione dell’emergenza e il ripristino della viabilità. Tre persone coinvolte nell’incidente sono state assistite dai sanitari direttamente sul luogo del sinistro. La Polstrada sta effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Attualmente il traffico verso Taranto è bloccato e viene deviato sulla complanare in direzione del centro abitato. La circolazione sarà ripristinata al termine delle operazioni.
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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua