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Scanzano Jonico, incidente nella galleria della Statale 106: traffico bloccato verso Taranto

9/07/2026



Incidente stradale nel primo pomeriggio nella galleria della Statale 106 Jonica, nel territorio di Scanzano Jonico, in direzione Taranto. Intorno alle 13.40 si sono scontrati un autocarro e un’autovettura. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Policoro, il personale del 118 Basilicata e i tecnici dell’Anas per la gestione dell’emergenza e il ripristino della viabilità. Tre persone coinvolte nell’incidente sono state assistite dai sanitari direttamente sul luogo del sinistro. La Polstrada sta effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Attualmente il traffico verso Taranto è bloccato e viene deviato sulla complanare in direzione del centro abitato. La circolazione sarà ripristinata al termine delle operazioni.




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