Gravi danneggiamenti alla rete ferroviaria in Calabria hanno causato il blocco della circolazione su diverse tratte strategiche. Dai primi accertamenti emerge l'ipotesi di un'azione dolosa: ignoti avrebbero tagliato cavi in fibra ottica tra San Lucido e Longobardo, sulla linea Tirrenica, e tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto, sulla Jonica. Il traffico è sospeso tra Battipaglia e Paola, oltre che sulle linee Paola-Cosenza, Metaponto-Paola e Isola Capo Rizzuto-Sibari. Fuori uso gli impianti di sicurezza, con treni cancellati, ritardi e pesanti disagi per pendolari e turisti. Sono in corso gli interventi di ripristino e le indagini per individuare i responsabili.