|
|
|Calabria, sabotata la rete ferroviaria: treni bloccati e traffico in tilt
9/07/2026
Gravi danneggiamenti alla rete ferroviaria in Calabria hanno causato il blocco della circolazione su diverse tratte strategiche. Dai primi accertamenti emerge l'ipotesi di un'azione dolosa: ignoti avrebbero tagliato cavi in fibra ottica tra San Lucido e Longobardo, sulla linea Tirrenica, e tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto, sulla Jonica. Il traffico è sospeso tra Battipaglia e Paola, oltre che sulle linee Paola-Cosenza, Metaponto-Paola e Isola Capo Rizzuto-Sibari. Fuori uso gli impianti di sicurezza, con treni cancellati, ritardi e pesanti disagi per pendolari e turisti. Sono in corso gli interventi di ripristino e le indagini per individuare i responsabili.
CRONACA
SPORT
|
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua