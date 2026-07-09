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Calabria, sabotata la rete ferroviaria: treni bloccati e traffico in tilt

9/07/2026



Gravi danneggiamenti alla rete ferroviaria in Calabria hanno causato il blocco della circolazione su diverse tratte strategiche. Dai primi accertamenti emerge l'ipotesi di un'azione dolosa: ignoti avrebbero tagliato cavi in fibra ottica tra San Lucido e Longobardo, sulla linea Tirrenica, e tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto, sulla Jonica. Il traffico è sospeso tra Battipaglia e Paola, oltre che sulle linee Paola-Cosenza, Metaponto-Paola e Isola Capo Rizzuto-Sibari. Fuori uso gli impianti di sicurezza, con treni cancellati, ritardi e pesanti disagi per pendolari e turisti. Sono in corso gli interventi di ripristino e le indagini per individuare i responsabili.




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