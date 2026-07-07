Il 2 luglio u.s., nel corso della notte, i Carabinieri della Compagnia di Acerenza hanno sventato un furto in danno dello sportello ATM della filiale BCC Appulo-Lucana di Oppido Lucano. L’intervento si inquadra nell’ambito dei mirati servizi di controllo del territorio tesi al contrasto dei reati predatori e, in particolare, in danno degli istituti bancari ed uffici postali, pianificato in aderenza alle linee guida fissate dal Comando Provinciale Carabinieri di Potenza. Intorno alle ore 4.30, i Carabinieri della Stazione di Oppido Lucano hanno intercettato alcuni soggetti, travisati da passamontagna, a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata nei pressi del citato istituto di credito. L’immediato intervento dei Carabinieri ha consentito di stroncare sul nascere l’azione criminosa, impedendo che il furto venisse portato a termine.

In particolare, i membri del commando, alla vista dei Carabinieri, si sono dati a precipitosa fuga a bordo della potente autovettura. Ne è scaturito un inseguimento, a cui si è aggiunto anche il personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Acerenza, impegnata per l’intero arco delle ventiquattro ore nel pattugliamento del territorio. I fuggitivi, guidando a folle velocità e con manovre sconsiderate per eludere il controllo lungo la strada statale 96 “barese” in direzione Puglia, sono riusciti a dileguarsi, complice l’elevata potenza del veicolo ed il favore dell’oscurità. Le indagini dei Carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Potenza, proseguono al fine di individuare i componenti del gruppo criminale.