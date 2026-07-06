Un incidente stradale si è verificato a Rionero in Vulture, nei pressi di un incrocio tra via Potenza e via Enrico Mattei, ed è costato la vita a un uomo di 78 anni, originario di Atella. Lo scontro ha coinvolto una Volkswagen e una Peugeot. Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Polizia locale e sanitari del 118 Basilicata Soccorso, con l’ausilio dell’eliambulanza. Per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Nell’impatto sono rimaste lievemente ferite altre due persone, trasportate all’ospedale di Melfi.