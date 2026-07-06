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|Rionero in Vulture, incidente mortale: perde la vita un 78enne di Atella
6/07/2026
Un incidente stradale si è verificato a Rionero in Vulture, nei pressi di un incrocio tra via Potenza e via Enrico Mattei, ed è costato la vita a un uomo di 78 anni, originario di Atella. Lo scontro ha coinvolto una Volkswagen e una Peugeot. Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Polizia locale e sanitari del 118 Basilicata Soccorso, con l’ausilio dell’eliambulanza. Per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Nell’impatto sono rimaste lievemente ferite altre due persone, trasportate all’ospedale di Melfi.
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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua