L'Azienda Sanitaria Locale di Matera comunica che, a seguito della sospensione dell'attività del centro dialisi privato di Policoro, tutti i pazienti interessati sono stati tempestivamente presi in carico dalla rete nefrologica aziendale, senza alcuna interruzione delle cure.

I 18 pazienti provenienti dalla struttura privata sono stati tutti accolti nei centri dialisi dell'ASM. Un solo paziente ha scelto autonomamente di proseguire il trattamento in una struttura della Calabria.

L'organizzazione predisposta dall'Azienda ha inoltre consentito di confermare già 18 prenotazioni per pazienti che usufruiranno della dialisi vacanza, garantendo così la continuità dell'accoglienza anche nel periodo estivo.

Il risultato è stato possibile grazie allo straordinario impegno del personale sanitario e all'organizzazione messa in campo dai medici e dal personale sanitario del Centro Dialisi di Tinchi e Policoro coordinati dal direttore della Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi, Giovanni Santarsia, che hanno saputo gestire con tempestività e professionalità una situazione particolarmente complessa.

"Desidero ringraziare - dichiara il Direttore Generale dell'ASM, Maurizio Friolo- tutti i professionisti coinvolti per la disponibilità, il senso di responsabilità e la capacità organizzativa dimostrati in questi giorni. La presa in carico di tutti i pazienti in tempi rapidi, conferma la solidità della nostra rete nefrologica e della capacità dell'Azienda Sanitaria Locale di garantire continuità assistenziale sempre. L'obiettivo prioritario è stato, ed è, assicurare serenità ai pazienti e alle loro famiglie, evitando qualsiasi interruzione di un trattamento salvavita come la dialisi."

"Un particolare ringraziamento all’Azienda Sanitaria di Matera, - sostiene l’assessore regionale alla salute Cosimo Latronico- ai medici ed ai sanitari tutti che assicurano un servizio così importante ai pazienti residenti ed ai turisti, a conferma dell'affidabilità e del valore del nostro sistema sanitario pubblico."