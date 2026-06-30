Si è svolto oggi, nella cornice del Castello di Melfi, il V Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027. All’incontro hanno preso parte il Presidente della Regione, Vito Bardi, gli assessori regionali Pasquale Pepe e Laura Mongiello, i rappresentanti della Commissione europea, le Amministrazioni centrali, i componenti del Comitato e il partenariato economico e sociale. Nel corso dei lavori la Commissione europea e il partenariato hanno espresso apprezzamento per il percorso intrapreso dalla Regione Basilicata nel consolidamento della governance del Programma. Un particolare riconoscimento è andato alle azioni di rafforzamento del Sistema di Gestione e Controllo adottate dall’Autorità di Gestione in seguito all’audit della DAC. Tali misure sono state ritenute efficaci nel rispondere alle osservazioni dei Preliminary Audit Findings (Rapporto preliminare di audit) e nel consolidare la capacità della struttura regionale. Analogo elogio è stato espresso per l’impegno profuso nel conseguimento del target di spesa previsto per il 2026, considerato un elemento fondamentale per assicurare il pieno avanzamento del Programma e il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo. Durante la seduta, inoltre, sono stati illustrati gli esiti della Revisione di Medio Termine, le nuove Priorità Strategiche, lo stato di avanzamento finanziario e procedurale, le Strategie Territoriali, il primo rapporto di valutazione, le iniziative per la parità di genere, le condizioni abilitanti e le attività di comunicazione, delineando così le prospettive operative per la seconda parte della programmazione. Aprendo i lavori il Presidente Bardi ha sottolineato il valore strategico dell’incontro: “Il Comitato di Sorveglianza non rappresenta un semplice adempimento previsto dai Regolamenti europei, ma il luogo nel quale istituzioni europee, amministrazioni pubbliche, partenariato economico e sociale condividono responsabilità, valutano i risultati raggiunti e orientano insieme le scelte future”. Il Presidente ha poi evidenziato il cambio di passo della macchina regionale, ricordando come le difficoltà affrontate abbiano rappresentato una preziosa opportunità: “L’esperienza maturata in questi mesi ci consegna un Programma più maturo, una governance più solida e una capacità amministrativa rafforzata, dimostrando che le difficoltà affrontate hanno rappresentato un’importante occasione di crescita istituzionale”.

In merito all’audit della Commissione europea, ha ribadito la scelta della Regione Basilicata di “interpretare tale esperienza come un’importante occasione per rafforzare il nostro sistema amministrativo, trasformando le osservazioni formulate in un percorso di revisione del Sistema di Gestione e Controllo che ha consentito di consolidare la capacità amministrativa dell’Amministrazione”.

Il Presidente ha concluso i lavori tracciando la rotta per il futuro del territorio:

“La Basilicata affronta questa nuova fase con la consapevolezza che la qualità della governance rappresenta uno dei più importanti investimenti che un’istituzione possa compiere per il futuro del proprio territorio”, confermando il pieno impegno della Regione a proseguire l’attuazione del Programma in totale sinergia con la Commissione europea, il partenariato e tutte le istituzioni coinvolte.