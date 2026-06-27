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Natuzzi, stop a Iesce 2 dopo il mancato accordo: lavoratori trasferiti tra Laterza e Matera

27/06/2026



Dopo il fallimento del tavolo di confronto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Natuzzi accelera il piano di riorganizzazione annunciando la chiusura dello stabilimento di Santeramo Iesce 2 e la sospensione dell'attività nella sede di Altamura Graviscella/Ps. La decisione è stata comunicata ai sindacati e ai ministeri competenti, oltre che alle Regioni Puglia e Basilicata. I trasferimenti dei lavoratori partiranno dal 3 luglio: i 251 dipendenti di Iesce 2 saranno destinati quasi tutti a Laterza, mentre i 417 di Graviscella/Ps saranno ricollocati tra Matera e Laterza, dove sono già interessati dalla cassa integrazione al 70%. L'azienda, che da anni affronta una grave crisi economica aggravata dal calo delle vendite e dai dazi statunitensi, conferma comunque la disponibilità a un confronto con i sindacati il 30 giugno nella sede di Confindustria Bari per illustrare le motivazioni della riorganizzazione e valutare possibili misure per contenere l'impatto sociale.




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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



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