In Basilicata i saldi estivi partiranno il 4 luglio e termineranno il 1° settembre 2026, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 774/2025. Federconsumatori Basilicata, tramite una nota stampa, richiama l’attenzione dei consumatori con un vademecum sulle regole da seguire. «La normativa regionale e il Codice del Consumo stabiliscono l’obbligo di indicare prezzo originario (il più basso degli ultimi 30 giorni), percentuale di sconto e prezzo finale, oltre al divieto di vendite promozionali nei 15 giorni precedenti — si legge nella nota ». Federconsumatori Basilicata diffonde il proprio vademecum: attenzione ai prezzi, ai capi realmente di stagione, alla possibilità di cambio (obbligatoria solo in caso di difetto), ai pagamenti elettronici sempre ammessi e al diritto di recesso di 14 giorni per gli acquisti online.

«Il primo passo è verificare i prezzi prima dei saldi — sottolinea Michele Catalano — e soprattutto non acquistare d’impulso: occorre ragionare sui bisogni reali, evitando l’illusione dell’affare». Si ricorda che «i saldi riguardano capi di stagione: diffidare di sconti troppo elevati sin dal primo giorno». Per eventuali problemi ci si può rivolgere alla Polizia Locale, alle associazioni dei consumatori o alla Guardia di Finanza. Federconsumatori Basilicata conclude con un appello: «Preferire i negozi fisici, soprattutto per i più giovani, significa evitare truffe online e sostenere l’economia locale, cioè le nostre comunità».