Una lucana nella Giunta comunale di Arezzo. Si tratta della professoressa Maria Antonietta Di Tommaso della Antonella, origini tursitane, che martedì 23 giugno è stata nominata assessore allo Sport, Pari opportunità, Tutela degli animali e Politiche della longevità Entrambi i genitori di Tursi, il padre, dipendente del Ministero dell’Agricoltura e Foreste, sul finire degli anni Sessanta, fu trasferito nella città Toscana.

Laureatasi in Lettere presso l’Università degli Studi di Firenze, ha svolto fino al 2018 la professione di giornalista, collaborando con importanti testate radiotelevisive nazionali, per poi dedicarsi all’insegnamento. Da sempre impegnata nel sociale e nelle attività associative del territorio aretino, Antonella Di Tommaso ha maturato una significativa esperienza nel campo della promozione culturale, sportiva e delle pari opportunità, aspetti che hanno contribuito alla sua nomina nella Giunta comunale guidata dal neo sindaco Marcello Comanducci.





Il nuovo incarico rappresenta un importante riconoscimento per una professionista che, pur essendo cresciuta in Toscana, ha sempre mantenuto vivo il legame con le proprie radici lucane e con la comunità di origine

Tra le deleghe affidatele figurano lo Sport, le Pari Opportunità, le Politiche sugli Animali e le Politiche della Longevità, settori strategici per la qualità della vita dei cittadini e per la costruzione di una comunità sempre più inclusiva, attenta al benessere delle persone e alla valorizzazione di tutte le fasce d’età.

Pro loco Pratantico