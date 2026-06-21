HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Un flash mob di Libera per ricordare Gianluca Griffa

21/06/2026



Il 24 giugno alle ore 17.30, davanti al COVA di Viggiano, si terrà un flash mob, promosso da Libera Coordinamento Basilicata insieme al Presidio Val d’Agri “Ottavia De Luise”, per ricordare Gianluca Griffa e riportare al centro dell’attenzione pubblica la sua storia. L’evento rientra nella campagna nazionale di Libera "Fame di verità e giustizia" e si svolgerà in staffetta anche con il Presidio piemontese di Cuneo. Il caso dell'ingegnere piemontese, ufficialmente morto suicida, si evince dal suo memoriale e dagli atti del processo “Petrolgate 2 e 3”, che fa riferimento alla vicenda di Gianluca Griffa. Il faldone, inviato alla Procura di Potenza solo nel 2017, contiene documenti e comunicazioni che, secondo le ricostruzioni disponibili, riguarderebbero segnalazioni e preoccupazioni espresse da Griffa in relazione al funzionamento e alla sicurezza dell’impianto. Secondo quanto emerge dal memoriale e dalla documentazione richiamata nel dibattito pubblico e giudiziario, Griffa, ingegnere responsabile della produzione del Centro Oli di Viggiano, aveva sollevato nel tempo dubbi e segnalazioni sulle condizioni di sicurezza dell’impianto, chiedendo verifiche e interventi, a causa di criticità che riteneva gravi. L'ingegner Griffa aveva messo nero su bianco i dati tecnici, segnalando il rischio imminente di corrosione perforante dei fondi dei serbatoi e il pericolo di una massiccia contaminazione ambientale. Quello che si sarebbe puntualmente verificato a distanza di qualche anno.


Nei suoi appunti e memoriali emerge la volontà di non restare in silenzio, di continuare a fare il suo dovere e di non nascondere le sue preoccupazioni documentate riguardo alla tutela dell’ambiente e alla sicurezza degli impianti. Nel periodo successivo, anche il percorso professionale di Gianluca Griffa all’interno dell’azienda conobbe un cambiamento significativo, fino alla cessazione del suo ruolo presso il Centro Oli di Viggiano. Un passaggio che, letto insieme alle preoccupazioni da lui espresse nei suoi scritti, ci chiama a un dovere di attenzione e di memoria civile, nei confronti della sua vicenda umana e professionale. 


Nell’estate del 2013 la sua vita si interruppe tragicamente: venne trovato senza vita in un bosco tra le province di Cuneo e Torino, dopo giorni di scomparsa. Un caso che ancora oggi lascia interrogativi, che continua a chiedere verità e giustizia e che, tuttora, rappresenta una ferita collettiva. Nel corso del flash mob sarà ricordata la voce di chi aveva sentito il dovere di segnalare i risultati delle sue analisi tecniche e di non voltarsi dall’altra parte.


Di fare, semplicemente, la cosa giusta. Essere presenti, proprio lì dove aveva lavorato, e ricordare la sua storia è per noi un dovere di memoria ed è anche il modo per restituire a Gianluca Griffa la dignità della sua persona e il valore del suo insegnamento di cittadino esemplare. È allora necessario, a partire da questo esempio, un richiamo alla responsabilità collettiva, per rompere quelle cappe di silenzio, purtroppo diffuse in diversi contesti, per rafforzare una cultura della trasparenza, dell'etica pubblica e della responsabilità.


E perché nessuno sia più lasciato solo, come è invece accaduto a Gianluca Griffa.


 


Presidio Libera Val d’Agri “Ottavia de Luise”


Coordinamento Libera Basilicata





ALTRE NEWS

CRONACA

22/06/2026 - Parco del Pollino, riparte il servizio di guardia attiva estiva del Soccorso Alpino
21/06/2026 - Colpito da un grosso tronco: morto il 66enne ferito a Terranova di Pollino
21/06/2026 - Incendio a Grottole, evitata levacuazione
21/06/2026 - Roseto Capo Spulico, aggressione con machete:condanna per 4 imputati. Venne colpito un giovane lavoratore senisese

SPORT

21/06/2026 - Giovanni Piccolo conquista la 7ª Coppa Città di Viggiano
21/06/2026 - Lunedì la sfilata per le vie di Matera apre il 34° MiniBasket in Piazza
20/06/2026 - Niccolò Cirelli: sono carico e motivato in vista del prossimo campionato
19/06/2026 - Viggiano, tutto pronto per la 7ª Coppa Città: al via lo slalom valido per la Coppa Italia ACI Sport

Sommario Cronaca                                  Sommario Sport
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo