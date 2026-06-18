Si è riunito questa mattina, nella Sala Italia del Palazzo del Governo, il Tavolo tecnico presieduto dal prefetto di Potenza Michele Campanaro per fare il punto sull’intervento di demolizione del viadotto Tiera, necessario al ripristino della linea ferroviaria Foggia–Potenza. Nel corso dell’incontro Rete Ferroviaria Italiana ha illustrato il cronoprogramma delle operazioni, che prevedono demolizione controllata, rimozione dei materiali e successivo ripristino della circolazione, sospesa dal 10 agosto 2025. La conclusione dei lavori è stimata per l’inizio di settembre.

Fissata al 26 luglio la data per l’abbattimento controllato, con particolare attenzione alle misure di sicurezza e alla tutela del territorio interessato. Di seguito riportiamo il comunicato stampa della prefettura di Potenza

Questa mattina, nella Sala Italia del Palazzo del Governo, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha presieduto il Tavolo Tecnico di Coordinamento Istituzionale, riunito per un primo assessment condiviso sull’intervento di demolizione del ‘Viadotto Tiera’, finalizzato al ripristino della linea ferroviaria Foggia-Potenza. “Ho accolto immediatamente la richiesta avanzata da Rete Ferroviaria Italiana di riunire, attorno ad un unico tavolo, tutte le Amministrazioni e gli Enti coinvolti nel progetto di demolizione del viadotto per assicurare il massimo livello di coordinamento, la piena condivisione delle informazioni ed una puntuale pianificazione delle misure operative e di sicurezza”, le parole del Prefetto Campanaro ad inizio della riunione. Il Rappresentante del Governo è, quindi, entrato nel vivo dei lavori con un breve recap della vicenda, iniziata il 10 agosto 2025 con l’improvviso cedimento strutturale del pulvino posto a sostegno della terza pila del ‘Viadotto Tiera’, situato al km 121+000 della ex S.S. 93 “Appulo-Lucana”. L’evento ha determinato l’immediata attivazione del dispositivo di emergenza, con il contributo della Provincia di Potenza, dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell’Ordine e di Rete Ferroviaria Italiana, rendendo necessarie, in via precauzionale, l’interdizione dell’area interessata, la sospensione della circolazione ferroviaria a tutela della pubblica incolumità e la continuità dei collegamenti con le contrade interessate, attraverso la viabilità comunale alternativa.

Per il rispristino della circolazione ferroviaria della tratta Foggia-Potenza, sospesa dal 10 agosto 2025, la Provincia di Potenza, in qualità di Ente proprietario del viadotto, e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in qualità di Gestore Nazionale dell’Infrastruttura Ferroviaria, hanno individuato ad aprile scorso la soluzione tecnica ritenuta più idonea, attraverso la demolizione controllata con esplosivo della campata che scavalca la linea ferroviaria e delle due adiacenti a monte e a valle, insieme con le relative pile di sostegno. Operazione sostenuta da risorse stanziate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’Accordo operativo tra Provincia di Potenza e Rete Ferroviaria Italiana, la successiva Convenzione per l’affidamento a RFI delle attività di rimozione e la predisposizione del progetto esecutivo hanno, quindi, trovato il loro naturale approdo sull’odierno Tavolo prefettizio, prontamente convocato dal Prefetto di Potenza per presidiare l’avvio della fase operativa.

Nel corso della riunione, il Responsabile di Rete Ferroviaria Italiana ha illustrato la roadmap del progetto esecutivo, che si articolerà in una fase preparatoria (rinforzo delle strutture non interessate dalla deflagrazione e posizionamento delle microcariche), nella successiva fase di abbattimento controllato e, infine, nelle attività di rimozione dei materiali, verifica delle condizioni dell’infrastruttura ferroviaria, collaudo e progressiva riattivazione del servizio. L’innesco delle cariche avrà una durata stimata di circa un secondo e richiederà l’istituzione di un’area di sgombero nel raggio di 130 metri. Sotto il profilo acustico, il fenomeno è stato descritto come assimilabile, per intensità, ad un evento temporalesco. Secondo il cronoprogramma illustrato da RFI, il completamento delle operazioni consentirà il ripristino del traffico ferroviario verosimilmente agli inizi del prossimo mese di settembre.

Particolare attenzione è stata dedicata al canile situato nelle vicinanze dell’area interessata. Sul punto, il Tavolo ha condiviso l’opportunità di promuovere un ulteriore approfondimento tecnico tra Servizio Veterinario dell’ASP e responsabili della struttura, finalizzato all’individuazione delle misure più idonee a tutelare gli oltre 700 cani presenti, tra cui l’installazione di barriere insonorizzanti, il temporaneo trasferimento degli animali nei box più distanti dall’area interessata dall’esplosione e, ove necessario, lo spostamento dei quelli più vulnerabili.

Sono state, inoltre, delineate le principali attività preparatorie, incluse le ordinanze comunali per lo sgombero temporaneo dagli immobili ricadenti nell’area interessata e per la regolamentazione della viabilità, l’ordinanza del Questore relativa ai servizi di ordine e sicurezza pubblica, l’attivazione del Centro Operativo Comunale con la predisposizione dei presidi sanitari a cura del sistema di emergenza territoriale 118, nonché le attività di informazione alla popolazione che accompagneranno l’esecuzione delle operazioni. All’esito della riunione, accogliendo la proposta del Prefetto Campanaro, il Tavolo ha individuato nella giornata di domenica 26 luglio prossimo la data per l’esecuzione dell’abbattimento controllato del viadotto, programmando nella prossima settimana un primo sopralluogo tecnico congiunto, coordinato dalla Questura di Potenza.

“La piena condivisione registrata oggi al Tavolo rappresenta il presupposto essenziale per affrontare un’operazione complessa e altamente specialistica, finalizzata alla riattivazione di una tratta ferroviaria strategica per il nostro territorio e per la mobilità quotidiana di migliaia di cittadini. Ringrazio tutte le componenti istituzionali e tecniche che hanno partecipato ai lavori: il contributo di competenze, professionalità e specifici know-how consente di sviluppare quell’approccio corale come strada migliore per coniugare l’esigenza di restituire il servizio ferroviario al territorio con la massima tutela della sicurezza delle persone, degli operatori e degli animali presenti nell’area interessata”, ha concluso il Prefetto Campanaro.

All’incontro hanno preso parte, oltre ai vertici provinciali delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco l’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata Pasquale Pepe, il Presidente della Provincia di Potenza Christian Giordano, il Sindaco e l’Assessore alla viabilità di Potenza Vincenzo Telesca e Francesco Giuzio, il Direttore della Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Bari di Rete Ferroviaria Italiana Giuseppe Nicola Paolo Macchia, il Dirigente dell’Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata Giovanni Di Bello, il Dirigente del Dipartimento Prevenzione Sanità e Benessere Animale dell’ASP Vito Bochicchio, il Responsabile della Struttura Territoriale Basilicata - ANAS spa Giancarlo Luongo, il referente dell’Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Meridionale Enzo D’Andrea, i referenti di Ferrovie Appulo – Lucane Vito Filippetti e Bruno Bevilacqua, i referenti di Acquedotto Lucano spa Maurilio Basciano e Michele Passarella, il referente di Fibercop spa (anche per TIM) Nicola Lombardi, il Responsabile Italgas spa Marco Grisola, il referente di E-Distribuzione spa Giovanni Cirigliano ed i referenti della Cooperativa incaricata della gestione del canile Dario e Luca Gentile.