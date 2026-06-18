Ci apprestiamo a vivere la prima vera ondata di caldo della stagione. Sarà una settimana caratterizzata da temperature elevate che, in alcune aree della Basilicata e del Mezzogiorno d'Italia, potranno raggiungere i 36-37 gradi. Questa fase dovrebbe protrarsi fino a giovedì prossimo, quando i modelli meteorologici prevedono una lieve attenuazione del caldo. Responsabile dell'aumento delle temperature è l'anticiclone africano, noto in gergo meteorologico come "Cammello", che porterà la prima prolungata ondata di calore dell'estate. Tra domenica, lunedì e martedì sono attese giornate particolarmente afose su gran parte del Sud, rese ancora più difficili dall'elevato tasso di umidità che farà aumentare sensibilmente la temperatura percepita, con valori che potranno superare i 38-39 gradi, nonostante temperature reali leggermente inferiori.

In questo contesto non si esclude la formazione dei cosiddetti temporali di calore. L'ondata calda interesserà in modo più intenso il Nord Italia, mentre il Mezzogiorno resterà leggermente ai margini del nucleo più caldo dell'anticiclone, pur registrando temperature elevate. Entrando nel dettaglio, a Matera venerdì si raggiungeranno i 32-33 gradi, mentre a Potenza si toccheranno i 30 gradi. Da sabato è atteso un ulteriore aumento: nel Materano si potranno registrare punte di 35-36 gradi, mentre nel capoluogo lucano le temperature si attesteranno intorno ai 32-33 gradi.

Nel Metapontino e nel Senisese sono previsti valori che possono superare i 35 gradi a partire dal fine settimana, mentre in Val d'Agri e nel Lagonegrese le temperature saranno mediamente inferiori di 3-4 gradi. Particolare attenzione andrà riservata ai comuni di Lavello, Tursi e Sant'Arcangelo, dove in alcune giornate i termometri potrebbero raggiungere anche i 37 gradi. Si tratta di valori già superiori alle medie climatiche di giugno, un elemento che conferma l'eccezionalità del fenomeno e che richiede particolare attenzione soprattutto per anziani, bambini e persone fragili.

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