Dieci Comuni della fascia ionica lucana fanno squadra per lo sviluppo del territorio con la nascita del Patto territoriale integrato “Metapontino”. L’accordo sarà formalizzato oggi alle 11 nella sala consiliare di Policoro, alla presenza del sindaco Enrico Bianco e dei primi cittadini di Nova Siri, Rotondella, Scanzano Jonico, Montalbano Jonico, Pisticci, Bernalda, Valsinni, Colobraro e Tursi.

L’obiettivo è costruire una strategia condivisa di crescita economica, agricola e turistica, superando le singole appartenenze politiche per valorizzare un’area considerata tra le più dinamiche della Basilicata. Dopo la firma, il percorso proseguirà con la richiesta di finanziamenti regionali e l’avvio della progettazione operativa, affidata a un tecnico incaricato e a un comitato tra i Comuni. Nei mesi scorsi gli enti locali hanno già approvato la costituzione di un’Associazione temporanea di scopo, primo passo verso una programmazione unitaria e l’attrazione di nuovi investimenti pubblici e privati sul territorio.