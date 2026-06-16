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Metapontino, nasce il Patto territoriale integrato: dieci Comuni uniti per sviluppo e investimenti

16/06/2026



Dieci Comuni della fascia ionica lucana fanno squadra per lo sviluppo del territorio con la nascita del Patto territoriale integrato “Metapontino”. L’accordo sarà formalizzato oggi alle 11 nella sala consiliare di Policoro, alla presenza del sindaco Enrico Bianco e dei primi cittadini di Nova Siri, Rotondella, Scanzano Jonico, Montalbano Jonico, Pisticci, Bernalda, Valsinni, Colobraro e Tursi.
L’obiettivo è costruire una strategia condivisa di crescita economica, agricola e turistica, superando le singole appartenenze politiche per valorizzare un’area considerata tra le più dinamiche della Basilicata. Dopo la firma, il percorso proseguirà con la richiesta di finanziamenti regionali e l’avvio della progettazione operativa, affidata a un tecnico incaricato e a un comitato tra i Comuni. Nei mesi scorsi gli enti locali hanno già approvato la costituzione di un’Associazione temporanea di scopo, primo passo verso una programmazione unitaria e l’attrazione di nuovi investimenti pubblici e privati sul territorio.




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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



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