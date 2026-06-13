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|CorletoPotenza, autista SITA aggredito su un bus: indagini in corso
13/06/2026
Un grave episodio di violenza si è verificato nel pomeriggio di venerdì 12, intorno alle 16:40, su un autobus SITA in servizio sulla tratta Corleto Perticara–Potenza. Un autista è stato aggredito da un passeggero nei pressi di Santa Maria e ha riportato lesioni che hanno reso necessario l’intervento del 118 e il ricovero in ospedale. A denunciare l’accaduto è Fast Confsal, che segnala il crescente numero di aggressioni ai danni del personale viaggiante. Secondo quanto riferito, l’uomo sarebbe salito a bordo senza biglietto, poi aiutato nell’acquisto durante il viaggio, ma la situazione sarebbe comunque degenerata fino all’aggressione. Sul posto sono intervenuti sanitari e Polizia. L’aggressore si è poi allontanato facendo perdere le proprie tracce. Le indagini sono in corso anche grazie alle telecamere di bordo installate sui nuovi autobus della Regione Basilicata Regione Basilicata. Fast Confsal chiede più sicurezza per il personale e sottolinea l’importanza dei sistemi di videosorveglianza, introdotti per tutelare lavoratori e passeggeri.
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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua