Un grave episodio di violenza si è verificato nel pomeriggio di venerdì 12, intorno alle 16:40, su un autobus SITA in servizio sulla tratta Corleto Perticara–Potenza. Un autista è stato aggredito da un passeggero nei pressi di Santa Maria e ha riportato lesioni che hanno reso necessario l’intervento del 118 e il ricovero in ospedale. A denunciare l’accaduto è Fast Confsal, che segnala il crescente numero di aggressioni ai danni del personale viaggiante. Secondo quanto riferito, l’uomo sarebbe salito a bordo senza biglietto, poi aiutato nell’acquisto durante il viaggio, ma la situazione sarebbe comunque degenerata fino all’aggressione. Sul posto sono intervenuti sanitari e Polizia. L’aggressore si è poi allontanato facendo perdere le proprie tracce. Le indagini sono in corso anche grazie alle telecamere di bordo installate sui nuovi autobus della Regione Basilicata Regione Basilicata. Fast Confsal chiede più sicurezza per il personale e sottolinea l’importanza dei sistemi di videosorveglianza, introdotti per tutelare lavoratori e passeggeri.