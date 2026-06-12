La crisi economica, l’aumento dei costi energetici e il ricorso sempre più diffuso al credito facile stanno accrescendo in Italia e in Basilicata il rischio di sovraindebitamento delle famiglie. Una condizione che, anche per eventi imprevisti come perdita del lavoro o malattia, colpisce molti nuclei fragili e si aggrava con strumenti come il “compra ora, paga dopo”. Per rispondere al fenomeno, Assoutenti Basilicata avvia il progetto “Rete Sportelli”, finanziato dalla Regione, che offre assistenza gratuita legale, economica e psicologica ai cittadini in difficoltà. L’iniziativa punta anche a rafforzare l’educazione finanziaria e a promuovere consumi più consapevoli e sostenibili. Al centro anche il rapporto con le banche: verifica dei contratti, tutela contro pratiche scorrette e supporto nelle rinegoziazioni o nei ricorsi. Obiettivo finale è prevenire il disagio e accompagnare le famiglie verso un riequilibrio economico stabile.



Di seguito la nota stampa dell'associazione

POTENZA, GIUGNO 2026 – La crisi economica globale, l’altalena dei costi energetici, l’aumento del costo della vita e la diffusione capillare di formule di accesso facilitato al credito – come il fenomeno del “Compra ora, paga dopo” – stanno ridisegnando la mappa della vulnerabilità finanziaria in Italia, colpendo con particolare severità i contesti territoriali più fragili. In Basilicata, il rischio di scivolare nella trappola del sovraindebitamento non è più un’eccezione statistica, ma una realtà silenziosa che logora la serenità di moltissimi nuclei familiari.

Per rispondere a questa emergenza sociale ed economica, Assoutenti Basilicata intensifica la propria azione sul territorio lucano grazie al progetto “Rete Sportelli”, una grande iniziativa finanziata dalla Regione Basilicata. Il progetto ha l’obiettivo strategico di offrire assistenza legale, economica e psicologica gratuita a tutti i cittadini che si trovano in una situazione di squilibrio finanziario, promuovendo parallelamente un modello di consumo consapevole, etico e sostenibile e fornendo un supporto concreto nella complessa gestione delle relazioni con il sistema bancario e creditizio.

Le dichiarazioni del Presidente di Assoutenti Basilicata, Vito Filippi

«Il sovraindebitamento non è una colpa, ma una condizione di vulnerabilità da cui si può e si deve uscire. Troppo spesso la vergogna e l'isolamento spingono i cittadini lucani nelle mani sbagliate o nel labirinto dell'usura. Grazie al finanziamento della Regione Basilicata e all’attivazione del progetto "Rete Sportelli", Assoutenti ha schierato sul territorio un'équipe di esperti, avvocati e consulenti finanziari capaci di analizzare la situazione debitoria delle famiglie e attivare gli strumenti legali di tutela previsti dal nostro ordinamento, a partire dalle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, la ex Legge 3/2012 oggi inserita nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza».

«I dati del nostro osservatorio regionale parlano chiaro – spiega Vito Filippi, Presidente di Assoutenti Basilicata –: molte famiglie lucane si trovano in una situazione di "sovraindebitamento passivo", causato da eventi imprevisti e drammatici come la perdita del posto di lavoro, la cassa integrazione, una malattia improvvisa o l’aumento incontrollato delle rate dei mutui a tasso variabile. A questo si aggiunge l'illusione ottica del credito facile, promossa dalle piattaforme digitali che frammentano ogni piccolo acquisto quotidiano in comode rate mensili. Quando queste scadenze si accumulano, il bilancio familiare salta. Con il progetto "Rete Sportelli" vogliamo intervenire prima che sia troppo tardi, facendo educazione finanziaria e offrendo una sponda istituzionale solida».

Gestione delle relazioni con le banche: trasparenza e mediazione

Un asse centrale delle attività finanziate dalla Regione Basilicata riguarda il riequilibrio dei rapporti di forza tra il singolo cittadino e gli istituti di credito. Spesso il linguaggio bancario, i contratti unilaterali e le procedure digitali rigide scoraggiano il consumatore, impedendogli di far valere i propri diritti.

«La gestione delle relazioni con le banche è uno dei punti più critici per un cittadino in difficoltà – incalza il Presidente Vito Filippi –. Spesso l’utente subisce passivamente l’applicazione di tassi di interesse al limite della legalità, penali di mora sproporzionate o l’inserimento forzoso di polizze assicurative accessorie non obbligatorie durante la stipula di un mutuo o di un prestito. Attraverso i nostri sportelli territoriali, Assoutenti si pone come mediatore qualificato tra il consumatore e la banca. Verifichiamo la trasparenza delle condizioni contrattuali, analizziamo gli estratti conto alla ricerca di anomalie e accompagniamo il cittadino nelle procedure di rinegoziazione dei piani di rientro, nella sospensione delle rate dei mutui prima casa o, nei casi di contenzioso più complessi, nei ricorsi formali davanti all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)».

Promozione dei consumi sostenibili ed educazione finanziaria

Uscire dal sovraindebitamento significa anche reimpostare il proprio modello di spesa quotidiana. Il progetto "Rete Sportelli" unisce la difesa tecnica e legale a un'opera di prevenzione culturale, promuovendo il consumo sostenibile come stile di vita capace di far respirare il bilancio familiare e di fare del bene al territorio lucano.

Assoutenti Basilicata, all'interno del percorso progettuale, promuove tre pilastri fondamentali per una nuova economia domestica:

1. La pianificazione del bilancio familiare: Tenere un registro accurato delle entrate e delle uscite, distinguendo i consumi necessari da quelli voluttuari, per quantificare la reale capacità di risparmio e di spesa mensile.

2. La valorizzazione della filiera corta e dell'economia lucana: Promuovere l’acquisto di prodotti agroalimentari a chilometro zero e stagionali. Sostenere i produttori della Basilicata riduce l'impatto ambientale legato ai trasporti di lungo raggio e garantisce una spesa di qualità a prezzi più equi e trasparenti, tagliando le speculazioni della grande distribuzione.

3. La sostenibilità contro lo spreco: Combattere lo spreco alimentare ed energetico. Ottimizzare i consumi di luce e gas attraverso un uso consapevole degli elettrodomestici e imparare a leggere correttamente le etichette alimentari sono azioni che generano un risparmio immediato in bolletta e nel carrello.

Un invito alla cittadinanza: gli sportelli sono aperti e gratuiti

Assoutenti Basilicata lancia un appello accorato a tutti i cittadini della regione: non aspettare che la situazione diventi insostenibile. La prevenzione è l'arma più efficace per evitare il default finanziario.

«Voglio ringraziare la Regione Basilicata per aver creduto in questo progetto strategico – conclude il Presidente Vito Filippi –. La "Rete Sportelli" è un presidio di legalità e di giustizia sociale. Se avete difficoltà a pagare le rate del mutuo, se avete ricevuto solleciti di pagamento aggressivi da società di recupero crediti, o se semplicemente volete capire come leggere in trasparenza l'estratto conto della vostra banca, la nostra sede di Potenza, è pronta ad accogliervi. La consulenza è totalmente gratuita, coperta dal segreto professionale e orientata esclusivamente alla tutela della dignità della persona e della sua famiglia».

Per informazioni, appuntamenti e contatti con la stampa:

● Sede Regionale e sportello APS Assoutenti Basilicata, via Dei Mille, 3 - Potenza

● Email: assoutentipotenza@virgilio.it

● Sito Web: www.apsassoutentibasilicata.it





“Finanziato nell’ambito del programma della Regione Basilicata con fondi MIMIT – DM 31/07/2024 e DD 14/02/2025”