Mercoledì 10 giugno, a Policoro, il Coordinamento Agricoltori Basilicata ha promosso un incontro pubblico sul tema del caporalato e delle condizioni di lavoro nel settore agricolo. Sala consiliare gremita con agricoltori, cittadini e professionisti. Presenti rappresentanti del Coordinamento e delle associazioni del territorio, oltre a esperti e legali che hanno illustrato il quadro normativo e le criticità del fenomeno. Apprezzata la presenza delle istituzioni locali, mentre ha fatto discutere l’assenza della Regione. Spazio anche al ricordo delle vittime del lavoro nei campi. Dal confronto è emersa la richiesta di risposte concrete, con la possibilità di una mobilitazione pubblica se non arriveranno interventi. Di seguito riportiamo il comunicato del Coordinamento Agricoltori Basilicata.



Mercoledì 10 giugno, alla Sala Consiliare di Policoro, il Coordinamento Agricoltori Basilicata ha organizzato un incontro pubblico su caporalato e condizioni disumane nel settore agricolo. La sala era piena. Agricoltori, cittadini, professionisti: gente che lavora la terra ogni giorno e che ne ha abbastanza di essere ignorata. Sul tavolo c’erano i nomi e i volti di chi questo territorio lo vive davvero. Loris Gentile, Vice Presidente del Coordinamento e referente metapontino. Pasquale Bruno, Presidente e referente vulture melfese. Francesco Acinapura, Presidente di “Difendiamo il Territorio”. Vincenzo Iannuzziello, esperto di strategie d’impresa. E poi lui, l’Avv. Salvatore De Bonis, legale specializzato in caporalato, che ha spiegato con chiarezza cosa dice la legge — e soprattutto cosa succede quando non viene rispettata. Un ringraziamento va al Sindaco Avv. Enrico Bianco e ai rappresentanti delle istituzioni comunali e degli ordini presenti. Erano lì. Hanno scelto di esserci. E questo conta.

Le istituzioni regionali, invece, erano assenti. Nessuno. Di fronte a una sala così, di fronte a temi che riguardano la dignità del lavoro e la sicurezza nei campi, la Regione non ha mandato nemmeno un rappresentante. Un’assenza che non è passata inosservata e che dice molto su quanto il mondo agricolo venga davvero considerato. Nel corso dell’incontro c’è stato spazio anche per ricordare chi in questi campi ha perso la vita. Rispetto per i morti. Non come formula retorica: come impegno. Perché dietro ogni numero c’è una persona, una famiglia, una storia che non doveva finire così.

Il messaggio finale è stato diretto: se non ci saranno risposte concrete, se le cose non cambieranno, gli agricoltori sono pronti a organizzare una manifestazione pubblica. Non è una minaccia. È una conseguenza. La pazienza ha un limite, e quel limite è stato raggiunto.

Noi ci siamo. E stavolta vogliamo essere ascoltati.



Coordinamento Agricoltori Basilicata