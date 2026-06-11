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|Incendio di un'auto sulla Basentana a Salandra, un vigile cade in una scarpata
11/06/2026
Disagi nella serata di ieri sulla strada statale Basentana, all'altezza di Salandra, in direzione Metaponto, dove intorno alle 22 un'auto ha preso fuoco causando il blocco della circolazione. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale di Matera, i Vigili del Fuoco, il personale del 118 Basilicata e una squadra dell'Anas. Ne da notizia il collega Filippo Mele. Durante le operazioni di soccorso e spegnimento delle fiamme, un vigile del fuoco è caduto in una scarpata ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Alle 23.55 il traffico è ripreso su una sola corsia.
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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua