Disagi nella serata di ieri sulla strada statale Basentana, all'altezza di Salandra, in direzione Metaponto, dove intorno alle 22 un'auto ha preso fuoco causando il blocco della circolazione. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale di Matera, i Vigili del Fuoco, il personale del 118 Basilicata e una squadra dell'Anas. Ne da notizia il collega Filippo Mele. Durante le operazioni di soccorso e spegnimento delle fiamme, un vigile del fuoco è caduto in una scarpata ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Alle 23.55 il traffico è ripreso su una sola corsia.