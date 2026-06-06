Nella suggestiva cornice di piazza San Pietro Caveoso, nei Sassi di Matera, si è svolta la celebrazione del 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, alla presenza delle principali autorità civili, militari e religiose della provincia. La cerimonia, aperta dall’alzabandiera e dalla lettura dei messaggi istituzionali, è stata l’occasione per tracciare un bilancio dell’attività svolta dall’Arma sul territorio. Nel suo intervento, il Comandante Provinciale, Colonnello Antonio Russo, ha ricordato il ruolo dei Carabinieri nella tutela della sicurezza e della legalità, sottolineando i risultati ottenuti negli ultimi dodici mesi. Effettuate oltre 14 mila pattuglie, controllate più di 49 mila persone e perseguito oltre il 70% dei reati registrati in provincia, in calo del 5% rispetto all’anno precedente. Particolare attenzione è stata rivolta al contrasto delle truffe agli anziani, della violenza di genere e dello spaccio di droga. Nel corso della cerimonia sono stati inoltre premiati numerosi militari distintisi in importanti operazioni di servizio e di soccorso alla popolazione.



– al Capitano Antonio BELARDO, al Luogotenente Giuseppe FEDELE, al Maresciallo Ordinario Paolo PALMITESSA, al Brigadiere Luciano CARAGNANO, al Brigadiere Graziano LA CORTE, all’Appuntato Scelto qualifica speciale Michele GALTIERI, all’Appuntato Scelto qualifica speciale Luca MANCARELLA e al Carabiniere Scelto Leonardo MONTANO, in servizio presso la Compagnia Carabinieri di Pisticci e di Matera, è stato consegnato da parte di Sua Eccellenza il Prefetto di Matera, Dottoressa Maria Carolina Ippolito, l’Encomio Semplice del Comandante della Legione Carabinieri “Basilicata”, conferito con la seguente motivazione: “Comandante di Compagnia distaccata, Comandante di Stazione, ed addetti ad aliquota operativa di compagnia distaccata, operanti in area sensibile sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, evidenziando spiccato acume investigativo, elevatissima professionalità e non comune senso del dovere, dirigevano e partecipavano a complessa e prolungata attività di indagine che consentiva di disarticolare un’organizzazione criminale connotata dal metodo mafioso, operante in provincia di Matera e nelle regioni limitrofe, responsabile di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, porto abusivo di armi, tentato omicidio e lesioni personali. L’indagine si concludeva con l’esecuzione di misure cautelari restrittive a carico di 41 indagati e il sequestro di significativi quantitativi di sostanze stupefacenti. L’operazione riscuoteva il plauso unanime dell’opinione pubblica e delle autorità, contribuendo a esaltare il prestigio dell’Istituzione”. (Provincia di Matera, Campania e Puglia, marzo 2023 – ottobre 2025);

– al Maggiore Gennaro ROGGES, al Luogotenente Vittorio Benito BARRA, al Luogotenente Arcangelo LAMOLA, al Brigadiere Capo Qualifica Speciale Nicola SCIPPA e al Vice Brigadiere Rocco PUTIGNANO, in servizio la Compagnia Carabinieri di Matera, è stato consegnato dal Sindaco di Matera, Ing. Antonio NICOLETTI, l’Encomio Semplice del Comandante della Legione Carabinieri “Basilicata”, conferito con la seguente motivazione: “Comandante di N.O.R., Comandante di Aliquota Radiomobile, addetti a Sezione Operativa e Radiomobile, evidenziando altissimo senso del dovere, non comune capacità comunicativa, con tempestività si prodigavano per individuare e trarre in salvo, in tempi rapidissimi, un uomo che, in zona isolata e a bordo della propria autovettura, aveva posto in essere un’azione suicidaria mediante intossicazione da monossido di carbonio dei gas di scarico del proprio veicolo. Rinvenuto e prontamente rianimato, il malcapitato veniva affidato al personale sanitario locale, scongiurando così irreparabili conseguenze per la sua incolumità. L’operato riscuoteva la vivissima riconoscenza della persona soccorsa e dei suoi familiari, il plauso unanime dell’opinione pubblica ed il compiacimento del personale medico intervenuto, contribuendo ad esaltare il prestigio dell’Arma dei Carabinieri”. (Matera, 4 marzo 2025);

– al Capitano Antonio BELARDO, al Luogotenente CS Rocco AGATIELLO, al Brigadiere Capo Daniele MAIRO, al Vice Brigadiere Mauro DI GIOSA, al Vice Brigadiere Marcello TERLIZZI, all’Appuntato Scelto qualifica speciale Leonardo BUSTO, all’Appuntato Scelto qualifica speciale Leonardo RISIMINI e all’Appuntato Scelto Rocco CALCAGNO, in servizio presso la Compagnia Carabinieri di Pisticci, è stato consegnato da parte del Presidente della Provincia di Matera, Dott. Francesco MANCINI, l’Encomio Semplice del Comandante della Legione Carabinieri “Basilicata”, conferito con la seguente motivazione: “Comandante di Compagnia Carabinieri distaccata, Comandante di Stazione Carabinieri distaccata, addetti a Stazione Carabinieri distaccata, addetti ad aliquota radiomobile e addetto a nucleo Comando evidenziando altissimo senso del dovere e specchiata professionalità, appresa la notizia di un importante incendio che, originatosi in zona rurale, si propagava rapidamente interessando 12 villaggi turistici, numerose strutture ricettive e private abitazioni, nonché un’area naturalistica protetta, insistenti sul litorale jonico, con ferma e tenace determinazione, consapevole sprezzo del pericolo ed encomiabile sacrificio, dirigevano e partecipavano a tutte le operazioni di soccorso e di evacuazione in favore di circa 2.550 persone. In particolare, dimostrando qualificate doti umane e personali, brillante acume e generosissimo spirito d’iniziativa, nella fase più critica dell’emergenza si prodigavano con impavido coraggio, superando il fronte dell’incendio, raggiungendo 45 persone bloccate all’interno di un villaggio turistico e conducendole via mare oltre le fiamme. La meritoria condotta riscuoteva il plauso unanime dell’opinione pubblica, delle autorità locali e della popolazione contribuendo ad esaltare il prestigio e l’immagine dell’istituzione”. (Metaponto di Bernalda, 9 luglio 2025);



– al Luogotenente Carica speciale Antonio BARNABÀ, al Maresciallo Ordinario Giacomo CIPRIANI, all’Appuntato Scelto qualifica speciale Michele GALTIERI e all’Appuntato Scelto qualifica speciale in congedo Ernesto AMATO, in servizio presso il Comando Provinciale Carabinieri – Reparto Operativo – Nucleo Investigativo e Compagnia Carabinieri di Pisticci, è stato consegnato dal Presidente del Tribunale di Matera, Dott. Riccardo GRECO, l’Encomio Semplice del Comandante della Legione Carabinieri “Basilicata”, conferito con la seguente motivazione: “Addetti ad aliquota operativa di Compagnia e addetti a Stazione distaccata, evidenziando elevata professionalità, notevole acume investigativo e spirito di sacrificio, partecipavano a complessa attività di indagine che consentiva di disarticolare un’associazione per delinquere finalizzata allo spaccio e al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione illecita di armi, ricettazione, trasferimento fraudolento di valori e riciclaggio nonché acquisire concreti elementi indiziari nei confronti dei responsabili di un omicidio avvenuto in Gravina in Puglia (BA). L’operazione, già dalle prime fasi investigative, vedeva l’arresto in flagranza di reato di 14 individui, il deferimento a piede libero di 44 persone, il sequestro di un’arma da guerra, di ingente quantitativo di sostanze stupefacenti e beni per un valore di 2 milioni di euro, ritenuti provento di attività criminali e si concludeva con l’emissione di sentenza di condanna nei confronti di 10 imputati, riscuotendo unanime plauso della scala gerarchica, dell’autorità giudiziaria e della cittadinanza, contribuendo a esaltare il prestigio dell’Istituzione”. (Bernalda, province di Matera, Potenza, Bari, Cosenza e Vivo Valentia, luglio 2012 – aprile 2025);

– al Luogotenente C. S. Nicola Antonio ROTONDO, al Maresciallo Maggiore Giuseppe ZAFFARESE e al Maresciallo Capo Domenico PICCINNI, in servizio presso la Sezione di Polizia Giudiziaria -Aliquota Carabinieri della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera è stato consegnato dal Procuratore della Repubblica, Dott. Alessio COCCIOLI l’Encomio semplice del Comandante della Legione Carabinieri “Basilicata”, conferito con la seguente motivazione: Responsabile ed addetti alla Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica, operanti in area sensibile sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, con elevata professionalità, spiccato acume investigativo e non comune senso del dovere, partecipavano a complessa attività di indagine finalizzata al contrasto e alla repressione dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. L’operazione, scaturita da un grave sinistro stradale, consentiva di trarre in arresto 4 persone, riscuotendo il plauso unanime delle autorità locali e della popolazione, contribuendo a esaltare il prestigio e l’immagine dell’Istituzione”. (Policoro, Scanzano Jonico e Corigliano-Rossano, 4 ottobre 2025 – 19 dicembre 2025);

– al Maresciallo Capo Marco CELLA, in servizio presso la Compagnia Carabinieri di Policoro, è stato consegnato dal Questore della Provincia di Matera, Dott. Davide Della CIOPPA, l’Encomio semplice del Comandante della Legione Carabinieri “Campania”, conferito con la seguente motivazione: “addetto a sezione operativa di compagnia distaccata operante in territorio caratterizzato da elevato indice di criminalità, evidenziando elevata professionalità, spiccato acume investigativo e ferma determinazione, partecipava a una complessa indagine nei confronti di un’associazione criminale finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti che si concludeva con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 21 soggetti, di cui 20 condannati a severe pene che vanno dai 4 ai 20 anni di reclusione. L’operazione riscuoteva il plauso unanime dell’opinione pubblica e delle autorità contribuendo ad accrescere il prestigio dell’istituzione”. (Marano di Napoli, dicembre 2019 – settembre 2024);

– al Luogotenente C. S. Antonio BARNABÀ, in servizio presso il Comando Provinciale Carabinieri di Matera – Reparto Operativo – Nucleo Investigativo è stato consegnato da parte del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Matera. Col. Roberto MANISCALCO, l’Encomio semplice del Capo del II Reparto del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Investigativa Antimafia, conferito con la seguente motivazione: “Luogotenente addetto a Sezione Operativa della Direzione Investigativa Antimafia operante in area caratterizzata da elevato indice di criminalità organizzata, evidenziando lodevole senso del dovere e spiccato intuito investigativo, partecipava a complessa attività investigativa avviata a carico di alcune società di capitale, attive nel settore del recupero e del trasporto di rifiuti, responsabili di truffa e frode in pubbliche forniture in danno di molteplici Comuni campani e lucani, nonché riciclaggio degli utili e trasferimento fraudolento di valori per oltre 2.700.000 euro. L’operazione, che si concludeva con l’esecuzione di misure cautelari personali nei confronti di 27 persone fisiche e 4 persone giuridiche, riscuoteva il plauso dell’Autorità Giudiziaria, l’apprezzamento dei superiori e suscitava vasta e positiva eco negli organi di informazione, contribuendo ad accrescere il prestigio della Direzione Investigativa Antimafia”. (Campania, Calabria e Tunisia, marzo 2022 – aprile 2024);

– al Luogotenente C. S. Domenico COLONNA, al Vice Brigadiere Domenico DI MURO, all’Appuntato Scelto qualifica speciale Antonio CAMARDO e al Carabiniere Scelto Ivan FERRISE, in servizio presso la Compagnia Carabinieri di Pisticci, è stato consegnato dal Comandante Provinciale dei Vigile del Fuoco di Matera, Ing. Amalia TEDESCHI, l’Encomio Semplice del Comandante della Legione Carabinieri “Basilicata”, conferito con la seguente motivazione: “Comandante, addetti a Stazione distaccata ed addetti ad Aliquota Radiomobile, appresa la notizia di un importante incendio che lambiva il centro abitato, con alto senso del dovere, non comune sprezzo del pericolo, generoso spirito di iniziativa, originalità e perspicacia delle soluzioni individuate, tempestivamente si portavano sul luogo dell’evento, partecipando alle operazioni di soccorso e di evacuazione di 15 nuclei familiari le cui abitazioni erano minacciate dal fuoco. Si esponevano con coraggio, ai rischi connessi con l’inalazione di fumi ed il contatto con i liquidi di spegnimento lanciati dai mezzi aerei, da cui venivano investiti, assicurando e scongiurando ulteriori e più gravi conseguenze. L’operazione riscuoteva il plauso unanime delle autorità locali e della popolazione, contribuendo a esaltare il prestigio e l’immagine dell’istituzione”. (Bernalda, 23 giugno 2025).

L’evento si è concluso con il tradizionale omaggio alla Virgo Fidelis e con il rinnovo dell’impegno dell’Arma al servizio della comunità.



