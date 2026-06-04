Una nuova scossa di terremoto è stata registrata questa mattina in Basilicata, nella zona di Moliterno (PZ), dopo i lievi eventi sismici dei giorni scorsi. Il sisma, di magnitudo ML 3.0, si è verificato alle 06:08 italiane del 4 giugno 2026, a circa 6 km nord-ovest dal centro abitato, a una profondità di 13 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV di Roma. Solo pochi giorni prima, il 31 maggio, un’altra scossa di magnitudo ML 2.7 aveva interessato la stessa area, a conferma di una fase di moderata attività sismica locale. Coordinate geografiche 40.2688, 15.8110. L’evento è avvenuto alle 04:08:36 UTC.