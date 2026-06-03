Con 414 voti a favore contro i 237 di quella del sindaco uscente Antonio Bulfaro, la lista guidata da Umberto Di Matteo è risultata tra quelle che in Basilicata hanno vinto le elezioni amministrative con il maggior distacco. Un epilogo affatto scontato visto che Bulfaro, eccetto che per il quinquennio compreso tra il 2011 ed il 2015 (Giunta Berardone), è stato primo cittadino di Castronuovo di Sant’Andrea dal lontano 1999. Per il Comune del Serrapotamo si apre ora una fase nuova, con sindaco Di Matteo. Docente di lettere, vicepreside dell’Istituto Comprensivo, persona pacata ma allo stesso tempo risoluta, a Di Matteo non difetta certo l’eloquio: adesso starà a lui ed alla sua squadra passare dalle parole ai fatti.

Sindaco, il responso delle urne è stato chiaro: si aspettava di vincere?

“Mi aspettavo di vincere ma non con un simile divario, mi pare che, per consenso, siamo stati la seconda amministrazione di tutta la Basilicata. È stato un risultato oltre le aspettative, un margine ampio che sicuramente ci responsabilizza ancora di più. Il messaggio dei cittadini votanti è stato chiaro, c’era volontà di cambiare e la nostra lista, infatti, si chiama ‘Uniti per il cambiamento’ ed abbiamo puntato molto proprio su un nuovo modo di lavorare e di privilegiare alcuni settori rispetto ad altri”.

Quali settori privilegerete?

“Per noi sarà innanzitutto fondamentale unire la Comunità, saremo l’amministrazione di tutti. Il primo settore di cui ci occuperemo sarà quello sociale. Daremo più spazio agli anziani, ai giovani e seguiremo con maggiore attenzione anche le possibilità offerte da bandi o finanziamenti per le nuove generazioni. Cercheremo anche di porci in una posizione di maggiore ascolto nei confronti dei cittadini, proprio per avere un'amministrazione che riduca le distanze con il popolo”.

Ha già pronta la Giunta?

“Ormai è quasi tutto pronto, intanto venerdì 12 giungo, alle 18, è in programma il Consiglio comunale durante il quale presterò giuramento da sindaco. Chiaramente, essendo in una fase iniziale, diciamo che con gli uffici ci stiamo conoscendo reciprocamente”.

Può anticiparci notizie sull’organo esecutivo? Il nome del vice l'ha già deciso?

“Sarà Giovanni Marino, risultato il più votato tra i candidati. Maria Giuseppa Oliveti sarà assessore”.

Chiaramente è presto per parlarne, ma sulla frana può dirci qualcosa?

“Siamo in attesa di un progetto che dovrà essere vidimato e sicuramente, a tempo debito, chiederemo una Conferenza di servizio per informare meglio la persone che da oltre 5 anni sono fuori dalle proprie case”.

Qual è nell'immediato la sfida che attende Castronuovo, da affrontare subito perché non c'è più tempo da perdere?

“Rimettersi maggiormente in rete con i Comuni del comprensorio e, soprattutto, avvicinarsi alle tematiche alle quali ho fatto riferimento in precedenza, partendo da un aggiornamento dell’agenda sociale del Comune. Inoltre, bisogna dare immediata attenzione anche alla pulizia del centro storico e delle periferie”.

Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it