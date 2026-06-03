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Flai Cgil: il 6 giugno ad Amendolara manifestazione nazionale

3/06/2026



Sabato 6 giugno la Flai Cgil proclama una manifestazione nazionale ad Amendolara (CS) a seguito dell’uccisione dei 4 operai agricoli arsi vivi nel rogo di un minivan e per il ferimento di un giovane lavoratore, una tragedia che tocca nuovamente il punto più basso della disumanità e dello sfruttamento paraschiavistico nelle nostre campagne, dopo l’atroce morte di Satnam Singh. Lunedi 1 giugno i giovani corpi di 3 lavoratori agricoli di origine afghana e uno di origine pakistana sono stati trovati carbonizzati in una macchina nella stazione di benzina sulla statale 106.


Non si è trattato di un incidente come inizialmente si pensava ma di un omicidio da parte di due persone che hanno appiccato fuoco alla vettura come gesto di brutale ritorsione verso i lavoratori che richiedevano di essere pagati.


Alla manifestazione che dovrebbe cominciare alle 16.30, saranno presenti i segretari generali Maurizio Landini (CGIL) e Giovanni Mininni (FLAI) insieme a delegazioni provenienti da tutta Italia. La Flai Cgil scende in campo per denunciare un sistema di ricatto feroce, dove il diritto al lavoro e alla dignità viene barattato con la pura sussistenza, dove lo sfruttamento, il caporalato e le condizioni disumane sono spesso avallate da norme che alimentano la clandestinità e l’assenza di diritti di chi lavora per portare tutti i giorni il cibo sulle nostre tavole.


Una manifestazione ad Amendolara perché, dice il Segretario generale Flai Cgil Giovanni Mininni: “Non vogliamo più assistere a morti annunciate, a diritti violati, a persone calpestate per garantire cibo sulle nostre tavole, come denunciamo da sempre. È un prezzo troppo alto che non vogliamo più pagare”. Di fronte ad un sistema di produzione schiavistico e disumano e a due anni di distanza dalla morte di Satnam Singh è importante scendere in piazza ad Amendolara e farsi sentire.


 


La Cgil Basilicata, le Camere del lavoro della Cgil di Potenza e Matera e la Flai Cgil Basilicata aderiscono alla manifestazione proclamata per sabato 6 giugno ad Amendolara dalla Flai Cgil nazionale a seguito dell'uccisione dei quattro operai agricoli arsi vivi nel rogo di un minivan e per il ferimento di un giovane lavoratore. Alla manifestazione saranno presenti i segretari generali Maurizio Landini e Giovanni Mininni (Flai) insieme  a delegazioni provenienti da tutta Italia. Il sindacato "scende in campo per denunciare un sistema di ricatto feroce, dove il diritto al lavoro e alla dignità viene barattato con la pura sussistenza, dove lo sfruttamento, il caporalato e le  condizioni disumane sono spesso avallate da norme che alimentano la clandestinità e l'assenza di diritti di chi lavora per portare tutti i giorni il cibo sulle nostre tavole".

 


 



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