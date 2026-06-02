Nel tardo mattino di oggi, a Terranova di Pollino, in località “Fossi”, un uomo di 66 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un grosso tronco mentre stava effettuando alcuni lavori. Secondo le prime ricostruzioni, i familiari presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi. È stato attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Basilicata che, tramite sistema “SMS Locator”, ha geolocalizzato con precisione l’area dell’incidente, consentendo un rapido intervento dei sanitari del 118. Due tecnici di Terranova di Pollino e due della stazione “Pollino” hanno raggiunto il luogo impervio, collaborandocon il 118 alle operazioni di stabilizzazione e trasporto del ferito fino all’elisoccorso atterrato nei pressi del Santuario della Madonna della Pietà. L’uomo è stato trasferito in condizioni gravi all’ospedale “San Carlo” di Potenza, dove si trova ricoverato in terapia intensiva. Sulla vicenda è intervenuto il sindaco Franco Mazzia, esprimendo la vicinanza dell’intera comunità per una persona “molto conosciuta e amata” e sottolineando l’importanza dei presidi di soccorso nei territori interni, rivolgendo al tempo stesso un ringraziamento agli operatori del Soccorso Alpino per la tempestività e la professionalità dell’intervento.

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