Una tragedia dai contorni ancora oscuri si è consumata lungo la Statale 106 Jonica, nel territorio di Amendolara, in provincia di Cosenza. Quattro persone sono morte carbonizzate all’interno di un minivan andato completamente in fiamme mentre si trovava nell’area di servizio di un distributore di carburante IP al km 395 della statale. Secondo le prime informazioni, le vittime sarebbero migranti, forse braccianti agricoli diretti verso la Basilicata per lavoro. L’allarme è scattato dopo la segnalazione di un veicolo in fiamme: i Vigili del Fuoco, intervenuti per domare l’incendio, hanno scoperto i corpi all’interno dell’abitacolo. Sul posto operano Polizia Stradale, Squadra Mobile e Carabinieri. Gli investigatori hanno acquisito le immagini della videosorveglianza e non escludono alcuna ipotesi. Dai primi accertamenti, l’episodio non sembrerebbe riconducibile a un incidente stradale.