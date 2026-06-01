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|Addio a Nicola Manfredelli, voce del meridionalismo lucano
1/06/2026
Si è spento a 72 anni Nicola Manfredelli, originario di Rivello, tra le principali voci del meridionalismo lucano. Politico, dirigente e promotore culturale, ha dedicato la sua vita alla valorizzazione della Basilicata e del Mezzogiorno. Già direttore del GAL Marmo Melandro, nel 2014 promosse le Ruraliadi. Ha guidato il Parco della Grancia di Brindisi Montagna contribuendo al successo del cinespettacolo “La Storia Bandita”. Collaboratore di Pino Aprile, ha sostenuto la valorizzazione dei prodotti agroalimentari come identità culturale ed è autore dell’inno rurale “Fiore di Lucania”. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo culturale lucano.
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Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua