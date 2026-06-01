Si è spento a 72 anni Nicola Manfredelli, originario di Rivello, tra le principali voci del meridionalismo lucano. Politico, dirigente e promotore culturale, ha dedicato la sua vita alla valorizzazione della Basilicata e del Mezzogiorno. Già direttore del GAL Marmo Melandro, nel 2014 promosse le Ruraliadi. Ha guidato il Parco della Grancia di Brindisi Montagna contribuendo al successo del cinespettacolo “La Storia Bandita”. Collaboratore di Pino Aprile, ha sostenuto la valorizzazione dei prodotti agroalimentari come identità culturale ed è autore dell’inno rurale “Fiore di Lucania”. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo culturale lucano.