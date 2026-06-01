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Addio a Nicola Manfredelli, voce del meridionalismo lucano

1/06/2026



Si è spento a 72 anni Nicola Manfredelli, originario di Rivello, tra le principali voci del meridionalismo lucano. Politico, dirigente e promotore culturale, ha dedicato la sua vita alla valorizzazione della Basilicata e del Mezzogiorno. Già direttore del GAL Marmo Melandro, nel 2014 promosse le Ruraliadi. Ha guidato il Parco della Grancia di Brindisi Montagna contribuendo al successo del cinespettacolo “La Storia Bandita”. Collaboratore di Pino Aprile, ha sostenuto la valorizzazione dei prodotti agroalimentari come identità culturale ed è autore dell’inno rurale “Fiore di Lucania”. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo culturale lucano.




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di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
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