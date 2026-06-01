Due lievi scosse di terremoto sono state registrate nelle ultime ore in Basilicata. La prima, di magnitudo 2.7, è stata rilevata alle 23:37 di domenica 31 maggio con epicentro a 6 chilometri a ovest di Moliterno, nel Potentino, a una profondità di 13 chilometri. L’evento, localizzato dalla Sala Sismica INGV di Roma, è stato seguito circa mezz’ora dopo da un ulteriore micro terremoto nell’area di Tramutola. La seconda scossa, di magnitudo 2.1, è stata registrata alle 3:36 di oggi a 5 chilometri a sud di Accettura, nel Materano, a 25 chilometri di profondità. Anche questo evento era stato preceduto da due micro scosse, una nella stessa zona di Accettura e un’altra nei pressi di Gorgoglione, entrambe con magnitudo inferiore a 2.

lasiritide.it