Ieri mattina, nella Sala Palatucci della Questura di Matera, si è svolta la cerimonia di premiazione degli studenti vincitori, a livello provinciale, della 9^ edizione del progetto/concorso “PretenDiamo Legalità”, promosso dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Alla cerimonia hanno partecipato il Questore Davide Della Cioppa, la prof.ssa Anna Daniela Rosa in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Provinciale - Ambito Territoriale di Matera, i dirigenti scolastici, i docenti e gli studenti delle scuole vincitrici. Il Questore Davide Della Cioppa, che ha presieduto la Commissione esaminatrice, nel dare il benvenuto agli studenti e ai loro insegnanti, ha sottolineato l’importanza di iniziative come “PretenDiamo Legalità”, che vedono collaborare insieme la Polizia di Stato con il mondo della scuola per stimolare nei giovani la riflessione sulla cultura della legalità e sul rispetto delle regole in generale. Ha inoltre ringraziato tutti i funzionari e il personale della Polizia di Stato che hanno lavorato per la riuscita dell’iniziativa.

La prof.ssa Anna Daniela Rosa ha portato i saluti del dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale dr. Francesco Greco e ha ricordato che il progetto ha avuto una fase preliminare, consistita in incontri svolti dal personale esperto della Polizia di Stato con gli studenti su temi riconducibili alla legalità, da rimarcare per la valenza formativa che riveste per bambini e ragazzi di ogni fascia di età ed ha auspicato una sempre più proficua collaborazione tra scuola e Forze dell’ordine. Al termine della cerimonia, i ragazzi hanno avuto modo di visitare uno stand della Polizia Scientifica, dove hanno curiosato tra le apparecchiature impiegate dagli operatori nei sopralluoghi, e di osservare da vicino un’autovettura “specializzata” in dotazione alle Volanti.

Di seguito i lavori premiati:

SCUOLA PRIMARIA

opera digitale multimediale dal titolo “Non ferire con le parole”, della classe 3^B dell’I.C. “Milani” di Policoro;

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Categoria graphic novel:

fumetto “La bella storia di Gaia”, della classe 1^C dell’I.C. “Padre Pio da Pietrelcina – Flacco” di Pisticci – plesso Via Quattro Caselli;

Categoria spot/cortometraggio/brano musicale originale:

cortometraggio con brano musicale “La pace del domani” della classe 3^ D dell’I.C. “Pitagora” di Bernalda;

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

spot “ONLIFE – Chi decide per te?” delle classi 4^B e 4^C del Liceo Classico “Duni-Levi” di Matera.