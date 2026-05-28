HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Fiumicino, tragico incidente in moto: muore infermiere 42enne originario di Rapolla

28/05/2026



Un tragico incidente stradale si è verificato nella mattinata di giovedì 28 maggio a Fiumicino, dove ha perso la vita Cristian Di Carlo, infermiere 42enne originario di Rapolla (Potenza) e residente nel Lazio. Lo schianto è avvenuto all’incrocio tra via dell’Aeroporto e via Falsarego. L’uomo, esperto professionista sanitario in servizio all’ospedale Grassi di Ostia, viaggiava in moto quando si è scontrato con un furgone. L’impatto è stato violento e per il 42enne non c’è stato nulla da fare nonostante i soccorsi. La Polizia Locale di Fiumicino ha eseguito i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. La vittima lascia moglie e due figli.




ALTRE NEWS

CRONACA

28/05/2026 - Fiumicino, tragico incidente in moto: muore infermiere 42enne originario di Rapolla
28/05/2026 - Basilicata. Vulture e Alto Bradano, 7,5 mln per viabilità
28/05/2026 - Chiaromonte: sequestrati oltre 80 chili di fuochi dartificio, denunciato un 70enne
28/05/2026 - Sanità del Senisese: indignazione e protesta contro il silenzio della Regione

SPORT

28/05/2026 - Memorial Guerino Piarulli: ciclismo e memoria a Bernalda con il campionato regionale FCI
27/05/2026 - Si dividono le strade tra Rinascita Lagonegro e Diego Cantagalli
26/05/2026 - Rotonda: sei alunni delle medie alle finali nazionali di Dama a scuola
26/05/2026 - Stefano Rosa cavaliere bella Repubblica

Sommario Cronaca                                  Sommario Sport
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



 



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo