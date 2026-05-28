|
|
|Fiumicino, tragico incidente in moto: muore infermiere 42enne originario di Rapolla
28/05/2026
Un tragico incidente stradale si è verificato nella mattinata di giovedì 28 maggio a Fiumicino, dove ha perso la vita Cristian Di Carlo, infermiere 42enne originario di Rapolla (Potenza) e residente nel Lazio. Lo schianto è avvenuto all’incrocio tra via dell’Aeroporto e via Falsarego. L’uomo, esperto professionista sanitario in servizio all’ospedale Grassi di Ostia, viaggiava in moto quando si è scontrato con un furgone. L’impatto è stato violento e per il 42enne non c’è stato nulla da fare nonostante i soccorsi. La Polizia Locale di Fiumicino ha eseguito i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. La vittima lascia moglie e due figli.
CRONACA
SPORT
|
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua