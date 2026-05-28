Un tragico incidente stradale si è verificato nella mattinata di giovedì 28 maggio a Fiumicino, dove ha perso la vita Cristian Di Carlo, infermiere 42enne originario di Rapolla (Potenza) e residente nel Lazio. Lo schianto è avvenuto all’incrocio tra via dell’Aeroporto e via Falsarego. L’uomo, esperto professionista sanitario in servizio all’ospedale Grassi di Ostia, viaggiava in moto quando si è scontrato con un furgone. L’impatto è stato violento e per il 42enne non c’è stato nulla da fare nonostante i soccorsi. La Polizia Locale di Fiumicino ha eseguito i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. La vittima lascia moglie e due figli.