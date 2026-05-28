La Giunta regionale ha approvato nuovi finanziamenti per la riqualificazione della rete viaria nelle aree interne del Vulture e dell’Alto Bradano, nell’ambito del Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027, Priorità 5 “Basilicata connessa”. I provvedimenti, attraverso la sottoscrizione di accordi con gli enti territoriali, consentiranno di attivare interventi per oltre 7,5 milioni di euro destinati al miglioramento della sicurezza, dell’accessibilità e della resilienza della rete stradale secondaria nei territori interessati. “Questi interventi rappresentano un passaggio importante nella costruzione di una strategia infrastrutturale capace di rispondere alle esigenze reali delle aree interne. Migliorare i collegamenti significa garantire maggiore sicurezza, ridurre marginalità e isolamento e rafforzare la capacità dei territori di restare competitivi e attrattivi”. Così il vicepresidente e assessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe, commentando i provvedimenti approvati dalla Giunta regionale. Per l’Area interna Vulture, il finanziamento riguarda i primi interventi previsti nell’ambito dell’Investimento Territoriale Integrato e ammonta complessivamente a 5,535 milioni di euro. Gli interventi interesseranno i comuni di Atella, Barile, Filiano, Ginestra, Lavello, Maschito, Montemilone, Rapolla, Rionero in Vulture, Ripacandida e Venosa. Nello specifico, riguardano la messa in sicurezza della strada comunale in località Cerentino Sett’anni nel comune di Maschito, la messa in sicurezza stradale con regimentazione delle acque e completamento di via Montegrappa nel comune di Ripacandida, l’adeguamento infrastrutturale della strada comunale tra contrada La Francesca e via Erculea verso la SS658 con miglioramento del collegamento Atella-Rionero in Vulture e la messa in sicurezza della strada provinciale SP Vulture-SP10 Venosina. La documentazione regionale specifica che si tratta di una ammissione a finanziamento parziale, che non esaurisce l’intera dotazione assegnata all’area interna e che ulteriori operazioni saranno finanziate successivamente nel completamento della procedura negoziale con il territorio. Per quest’area la dotazione complessiva prevista supera gli 11,9 milioni di euro. Per l’Area interna Alto Bradano, invece, il provvedimento approvato dalla Giunta regionale finanzia interventi per un importo complessivo di 2,051 milioni di euro destinati ai comuni di Acerenza, Banzi, Forenza, Genzano di Lucania, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, San Chirico Nuovo, Tolve e Cancellara. Gli interventi riguardano il miglioramento del collegamento viario Tolve-Genzano di Lucania sulla strada comunale Tre Ponti-Pozzillo, il miglioramento del collegamento viario Forenza-Banzi-Genzano di Lucania-Palazzo San Gervasio e il miglioramento del collegamento viario “Strada dei Cugni” nel comune di San Chirico Nuovo. Le misure rientrano nell’Obiettivo specifico 3.2 del programma regionale, finalizzato allo sviluppo di una mobilità locale e regionale intelligente, intermodale e sostenibile attraverso il miglioramento della rete viaria secondaria e dei collegamenti interni alle aree più fragili della Basilicata. Gli interventi previsti riguardano in particolare strade provinciali e comunali spesso caratterizzate da criticità legate a dissesto idrogeologico, vulnerabilità e condizioni di sicurezza non adeguate. La strategia adottata si fonda sullo strumento dell’Investimento Territoriale Integrato, che consente di definire opere coerenti con le esigenze specifiche dei territori attraverso un percorso condiviso tra Regione ed enti locali. Il percorso di attuazione della strategia regionale per la viabilità delle aree interne era già entrato nella fase operativa nei mesi scorsi con la sottoscrizione degli accordi relativi alle aree Medio Basento e Mercure-Alto Sinni-Val Sarmento, firmati tra marzo e aprile 2026 nell’ambito della programmazione regionale dedicata alla riqualificazione degli archi stradali.

Il quadro complessivo delle risorse assegnate dalla Regione Basilicata alle aree interne per la riqualificazione degli archi stradali ammonta a 40 milioni di euro nell’ambito del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027.

“L’obiettivo – conclude Pepe – è superare una logica frammentaria degli interventi e costruire una rete infrastrutturale più moderna, sicura ed efficiente, capace di sostenere servizi, sviluppo e qualità della vita nelle comunità locali. Continueremo a lavorare insieme ai territori per garantire opere coerenti con le esigenze concrete delle aree interne lucane”.