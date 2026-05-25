Si avvia verso la conclusione, dopo tredici anni, il processo di primo grado davanti al Tribunale di Taranto sull’alluvione che colpì Ginosa causando la morte di quattro persone. Tra le vittime anche Pino Bianculli, infermiere 32enne di Montescaglioso, travolto da un’onda di piena mentre percorreva la provinciale 2 per rientrare a casa. Sono 29 gli imputati nel procedimento. I reati contestati riguardano inondazione e disastro colposo, mentre per l’accusa di omicidio colposo era già stata dichiarata la prescrizione nel 2022 durante l’udienza preliminare, insieme ad altri reati minori.

La Procura ha chiesto la condanna a due anni di reclusione per venti imputati, tra funzionari e dirigenti dell’Autorità di Bacino della Basilicata, della Provincia di Taranto e dei Comuni di Ginosa e Laterza. Per altri otto imputati è stata invece chiesta l’assoluzione, mentre per un nono, nel frattempo deceduto, la Procura ha richiesto il non luogo a procedere.